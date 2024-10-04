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Support technician learning how to level up the remote support experience for her clients

Porta al massimo la tua esperienza di supporto remoto grazie a Splashtop Enterprise (Dicembre 2021) (Feb. 2022)

17 febbraio 2022

In questo pranzo di formazione virtuale scoprirai alcuni dei principali vantaggi derivanti dall'upgrade a Splashtop Enterprise, come l'integrazione del single sign-on e le funzionalità del service desk, fra cui la gestione delle code di assistenza e dei tecnici, e assisterai a una dimostrazione dal vivo del suo funzionamento.

Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Feb 17, 2022)
Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Feb 17, 2022)