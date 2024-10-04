Porta al massimo la tua esperienza di supporto remoto grazie a Splashtop Enterprise (Dicembre 2021) (Feb. 2022)
17 febbraio 2022
In questo pranzo di formazione virtuale scoprirai alcuni dei principali vantaggi derivanti dall'upgrade a Splashtop Enterprise, come l'integrazione del single sign-on e le funzionalità del service desk, fra cui la gestione delle code di assistenza e dei tecnici, e assisterai a una dimostrazione dal vivo del suo funzionamento.
Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Feb 17, 2022)