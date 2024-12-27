Porta al massimo la tua esperienza di supporto remoto grazie a Splashtop Enterprise (Dic. 2021)
9 dicembre 2021
Ascolta Nityasha Wadalkar, Director of Product Marketing di Splashtop, che illustra i principali vantaggi dell'aggiornamento a Splashtop Enterprise, come l'integrazione del single sign-on e le funzionalità del service desk, come la gestione delle code di assistenza e dei tecnici, e assisti a una dimostrazione dal vivo del suo funzionamento.
Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Dec 9, 2021)