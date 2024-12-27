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Support technician learning how to level up the remote support experience for her clients

Porta al massimo la tua esperienza di supporto remoto grazie a Splashtop Enterprise (Dic. 2021)

9 dicembre 2021

Ascolta Nityasha Wadalkar, Director of Product Marketing di Splashtop, che illustra i principali vantaggi dell'aggiornamento a Splashtop Enterprise, come l'integrazione del single sign-on e le funzionalità del service desk, come la gestione delle code di assistenza e dei tecnici, e assisti a una dimostrazione dal vivo del suo funzionamento.

Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Dec 9, 2021)
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