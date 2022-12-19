Tendenze fondamentali che determinano il futuro dell'istruzione - 2021
23 settembre 2021
Ascolta Lisa Avvocato, VP del Product Marketing di Splashtop, e Megan Nguyen, Senior Product Manager di Splashtop, che discutono delle principali tendenze che influenzano il futuro dell'istruzione, incluso ciò che gli studenti si aspettano da ambienti di apprendimento flessibili, nonché come gli istituti utilizzano l'accesso remoto per colmare le lacune di disuguaglianza tra gli studenti.
Key Trends that Determine the Future of Education (Sept 23, 2021)