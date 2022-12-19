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Reading a case study on Val Verde Unified School District using Splashtop Classroom

Tendenze fondamentali che determinano il futuro dell'istruzione - 2021

23 settembre 2021

Ascolta Lisa Avvocato, VP del Product Marketing di Splashtop, e Megan Nguyen, Senior Product Manager di Splashtop, che discutono delle principali tendenze che influenzano il futuro dell'istruzione, incluso ciò che gli studenti si aspettano da ambienti di apprendimento flessibili, nonché come gli istituti utilizzano l'accesso remoto per colmare le lacune di disuguaglianza tra gli studenti.

Key Trends that Determine the Future of Education (Sept 23, 2021)
Key Trends that Determine the Future of Education (Sept 23, 2021)