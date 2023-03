Come configurare Desktop remoto

Distribuisci Splashtop Streamer sui computer Windows, Mac o Linux a cui vuoi accedere da remoto. Puoi farlo in due modi:

1. Puoi creare un link di distribuzione dalla console web di Splashtop e inviare il link di download ai computer a cui vuoi accedere. Una volta aperto il link sul computer, lo streamer verrà scaricato e si collegherà al tuo account.

2. Se disponi di un abbonamento a Splashtop Business Access, puoi scaricare lo Streamer di accesso sul computer a cui vuoi accedere e inserire il tuo nome utente e la tua password per connettere il computer al tuo account. (Scarica EXE per Windows, scarica DMG per Mac)