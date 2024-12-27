In che modo i professionisti del supporto IT possono migliorare l'esperienza del cliente per gli utenti Apple
12 agosto 2021
In questo webinar ospitato da Splashtop e Addigy, imparerai a conoscere le sfide che i team di supporto IT devono affrontare oggigiorno mentre i dispositivi Apple si fanno strada nei luoghi di lavoro. Inoltre, scoprirai in che modo sia possibile costruire il giusto ecosistema IT per riuscire a fornire la migliore esperienza al cliente.
How IT Support Professionals Can Improve Customer Experience for Apple Users