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Freshworks IT support providing real-time IT support using a laptop at a desk

Serie "Informazioni in azione" di Freshworks: fornire assistenza IT in tempo reale nell'era del lavoro a distanza

Supporto IT in tempo reale nell'era del lavoro da remoto

Serie "Informazioni in azione" di Freshworks: fornire assistenza IT in tempo reale nell'era del lavoro a distanza

In questo webinar, organizzato da Splashtop e Freshworks, assisterai a una dimostrazione di come l'ITSM possa essere erogato in remoto sfruttando una soluzione integrata per la fornitura di servizi. 

Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era
Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era