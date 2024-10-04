Serie "Informazioni in azione" di Freshworks: fornire assistenza IT in tempo reale nell'era del lavoro a distanza
Supporto IT in tempo reale nell'era del lavoro da remoto
Serie "Informazioni in azione" di Freshworks: fornire assistenza IT in tempo reale nell'era del lavoro a distanza
In questo webinar, organizzato da Splashtop e Freshworks, assisterai a una dimostrazione di come l'ITSM possa essere erogato in remoto sfruttando una soluzione integrata per la fornitura di servizi.
Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era