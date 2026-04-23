Splashtalks: Aggiornamento sul lancio dei prodotti dell'autunno 2025
Più intelligente, più forte, più sicuro: scopri le novità di questo autunno. Splashtop presenta nuovi e potenti aggiornamenti pensati per aiutare i team IT e i fornitori di servizi gestiti (MSP) a migliorare il loro modo di lavorare: da un'assistenza più veloce e una gestione dei dispositivi ottimizzata a una maggiore sicurezza e automazione.
Se gestisci endpoint remoti, dai supporto a team ibridi o proteggi ambienti in crescita, questa versione ti aiuta a lavorare con maggiore efficienza, senza sforzi eccessivi.
In questa sessione speciale, scoprirai:
Inventario software centralizzato per semplificare la verifica e la conformità
Attributi personalizzati degli endpoint per maggiore flessibilità nella gestione degli endpoint - Sicurezza degli endpoint migliorata con EDR
Capacità di configurazione e gestione della conformità degli endpoint, es. Configurazione Wi-Fi o firewall locale
Identificazione CVE OS, inclusi i riassunti CVE AI
Queste nuove funzionalità, frutto del feedback dei clienti e delle reali sfide che i team IT devono affrontare, sono progettate per risolvere gli aspetti più importanti: ridurre i tempi di risposta, minimizzare i rischi, migliorare la visibilità e aumentare la scalabilità dell'assistenza in modo affidabile.
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