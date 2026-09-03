Garantire operazioni IT sicure con Splashtop Enterprise
Perché non prendersi 20 minuti per rivedere la gestione e la sicurezza di Splashtop?
Con l'espansione dell'uso di Splashtop, le principali sfide passano dal semplice stabilimento di "connessioni" a garantire un'efficace "gestione e controllo".
In questo webinar, dimostreremo come scalare in modo sicuro ed efficiente il tuo attuale ambiente Splashtop utilizzando Splashtop Enterprise. Mostreremo le funzionalità chiave — come SSO/SAML Integrazione, restrizioni di tempo di accesso, controllo dettagliato su funzioni e permessi, watermarking, Registrazione e registrazione delle sessioni — utilizzando la vera console di gestione. Introdurremo anche funzionalità di gestione degli endpoint tramite AEM (Gestione autonoma degli endpoint).
Questa è un'ottima occasione per passare all'edizione Enterprise a un prezzo scontato. Registrati ora.
Obiettivi di apprendimento:
Sfide di gestione e sicurezza associate all'espansione dell'utilizzo di Splashtop
Ottimizzare la gestione dell'autenticazione tramite SSO/SAML Integrazione
Garantire operazioni sicure di Accesso remoto controllando i tempi di accesso
Controllo di funzioni e permessi tramite impostazioni dettagliate
Migliorare la sicurezza con filigrane, registrazione e registrazione delle sessioni
Gestione di endpoint, patch e software tramite AEM