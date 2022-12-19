Consenti agli studenti di utilizzare i computer del campus da qualsiasi luogo
1 aprile 2021
Ascolta Jason Deadman, tecnico dei servizi informatici del Confederation College, che racconta in che modo i suoi studenti accedono da remoto ai computer Windows e Mac del campus per eseguire attività come il montaggio video da qualsiasi dispositivo e assisti a una dimostrazione dal vivo di Splashtop per i laboratori remoti.
SplashTalk with Confederation College - Enabling Remote Computer Labs with Splashtop