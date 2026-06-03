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Splashtop20 years of trust
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Elimina i punti ciechi in Intune: gestisci tutti gli endpoint con Splashtop

Descrizione: partecipa al nostro webinar per scoprire come Splashtop amplia le funzionalità di Microsoft Intune in materia di gestione degli endpoint, automazione e visibilità multipiattaforma. Imparerai a:

  • Implementare l'agente Splashtop tramite Intune per un onboarding più veloce

  • Gestire dispositivi Windows, macOS, Linux e di rete insieme agli endpoint Intune

  • Automatizzare l'applicazione delle patch, gli avvisi e i flussi di lavoro per ridurre il carico di lavoro dell'IT

  • Monitorare la conformità Intune direttamente all'interno di Splashtop