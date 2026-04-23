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Consolidare, semplificare, scalare: l'IT snello in azione

Con l'espansione del lavoro ibrido, i leader IT affrontano sfide crescenti: troppi strumenti, costi in aumento e la necessità di supportare team distribuiti con personale limitato. Tuttavia, esiste una soluzione: consolidamento.

Grazie all'implementazione di Splashtop Remote Support con Gestione autonoma degli endpoint (AEM), pb2 (un cliente Splashtop) è passato da un progetto pilota con 25 utenti al supporto di 200 dipendenti in tutto il paese con un team IT composto da sole 3 persone. I risultati: risoluzione più veloce dei ticket, fino a 15 ore a settimana di lavoro amministrativo recuperate, oltre 100 dollari al mese risparmiati per ogni endpoint in costi di licenza e un ROI del 458% con un periodo di ammortamento di 11 settimane.

In questo webinar, organizzato da Splashtop, Cameron Marsh di Nucleus Research e pb2 spiegherà perché il consolidamento del supporto remoto e della gestione degli endpoint in un'unica piattaforma ha consentito a pb2, una società nazionale di architettura e ingegneria, di ottimizzare le operazioni IT, ridurre i costi e, allo stesso tempo, migliorare la sicurezza e la conformità.

Imparerai:

  • Chi è PB2? Cosa fa, dimensione del team, dimensione IT, ecc.

  • Perché consolidare gli strumenti IT accelera efficienza e ROI?

  • Come la leadership IT di pb2 ha valutato, distribuito e scalato Splashtop Remote Support + AEM

  • Le procedure ottimali consigliate dagli analisti per team IT snelli che supportano una forza lavoro distribuita

Unisciti a noi per scoprire come semplificare il tuo stack IT può farti risparmiare sui costi, recuperare tempo e trasformare il supporto IT in un vantaggio strategico.

Three professional headshots: Cameron Marsh, Sr. Analyst, in a blue blazer; Jonah Fulmer, IT Manager, in a maroon shirt; Tejas Madhu, Product Marketing, in glasses and a dark shirt, smiling with arms crossed.


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