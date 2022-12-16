Brentwood's TeamLogic IT uses Splashtop for Remote Support

TeamLogic IT di Brentwood usa Splashtop per il supporto remoto
Ecco come questo MSP è passato dal proprio strumento a Splashtop, aumentando la soddisfazione dei dipendenti e dei clienti
Riepilogo
TeamLogic IT, Brentwood aveva bisogno di uno strumento di accesso remoto di backup dopo che il loro principale strumento di gestione IT ha dovuto metterli offline a causa di una violazione della sicurezza. Splashtop Remote Support ha permesso loro di accedere in modo sicuro e istantaneo a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile nel momento in cui era necessario aiuto.
Con Splashtop in atto, TeamLogic IT è stata in grado di fornire con successo supporto help desk a tutti i propri clienti e accelerare il processo di onboarding. Il team è rimasto così colpito che ha fatto di Splashtop il suo strumento principale e da allora ha implementato anche le funzionalità di monitoraggio e gestione remota di Splashtop.
La sfida: trovare rapidamente una soluzione di assistenza Helpdesk sicura, veloce e facile da implementare
TeamLogic IT, Brentwood, fornisce assistenza help desk a piccole e medie imprese. Una falla nella sicurezza dell'attuale strumento informatico ha lasciato l'azienda offline e in difficoltà. David Hardy, il proprietario di TeamLogic IT, Brentwood, aveva bisogno di trovare uno strumento di backup sicuro e affidabile per poter continuare a supportare i propri clienti.
In qualità di Managed Service Provider (MSP), assistere clienti con esperienze informatiche diverse, dai team altamente tecnici che non hanno tempo di occuparsi dell'assistenza interna ai team con scarse competenze tecniche, significava avere bisogno di uno strumento in grado di soddisfare tutte le esigenze aziendali.
La soluzione: utilizzare Splashtop per fornire un'assistenza computerizzata a distanza facile e veloce,
supporto remoto, teleassistenza ai Clienti
Dopo aver condotto ricerche di settore e aver chiesto ad altri rami di TeamLogic informazioni sulle loro soluzioni, David ha deciso di provare Splashtop. "Volevo essere sicuro di avere qualcosa di sicuro, funzionale e facile da usare", ha detto David.
David e il suo team hanno effettuato ricerche su TeamViewer, Real VNC e altri strumenti, ma hanno scoperto che non erano necessariamente rivolti agli MSP. Inoltre, ha aggiunto, "erano molto più costosi di quanto fossi disposto a pagare. Abbiamo trovato Splashtop molto più conveniente e molto più funzionale degli altri strumenti che avevamo preso in considerazione".
I risultati: aumento dell'efficienza e maggiore soddisfazione di clienti e dipendenti
David e il suo team avevano iniziato a utilizzare Splashtop come backup Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, strumento di teleassistenza. Sono rimasti così colpiti che hanno deciso di farne il loro strumento principale. Alla domanda sui principali vantaggi di Splashtop, David ha risposto:
"La funzione SOS è stata rivoluzionaria. Lo strumento che utilizzavamo e altri strumenti che avevamo preso in considerazione avrebbero dovuto installare qualcosa nel sistema del cliente. Per i nostri clienti meno tecnici, era difficile fare clic sul menu. Anche i clienti più tecnici facevano domande e si confondevano.
«La funzione SOS di Splashtop è stata molto, molto facile da usare per i nostri utenti finali tramite codice di accesso. È stato anche facile da configurare per i nostri tecnici. In effetti, ora lo usiamo per tutto il nostro onboarding. Se dovessi azzardare un'ipotesi, direi che l'onboarding da remoto è ridotto a 10 minuti contro 30 minuti di fatica".
Con Splashtop, sono stati in grado di raggiungere i clienti più velocemente e hanno persino iniziato a usarlo personalmente (ad es. aiutando a distanza i genitori con problemi di IT ). Poiché "è così snello e organizzato", hanno preferito utilizzare Splashtop ai loro strumenti precedenti. TeamLogic IT, Brentwood ora utilizza Splashtop Remote Support per il monitoraggio remoto e le funzionalità di gestione insieme alla supervisione Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, funzione di teleassistenza.
Dettagli
Informazioni su TeamLogic IT, Brentwood
TeamLogic IT è un fornitore nazionale di servizi e soluzioni tecnologiche per aziende di ogni tipo. Si tratta di un MSP focalizzato sul business e sulla tecnologia, che offre soluzioni IT completamente esternalizzate, IT cogestite o basate su progetti, con un approccio orientato al servizio clienti. La filiale di Brentwood fornisce servizi alle aree di Brentwood, Franklin e Nashville del Tennessee.
Informazioni sul Splashtop Remote Support
Remote Support è una soluzione di supporto remoto non supervisionato e supervisionato, su richiesta. Progettata per i professionisti dell'helpdesk e dell'assistenza, permette di fornire supporto remoto ad hoc a un numero illimitato di dispositivi.
I professionisti del supporto IT possono connettersi istantaneamente ai dispositivi dei loro utenti con un semplice codice di sessione.
Le principali funzionalità di accesso non supervisionata per MSPs e team IT includono trasferimento file, chat, riattivazione remota, riavvio remoto, registrazione delle sessioni, gestione di utenti e computer, script e attività, avvisi configurabili e altro ancora.
Indipendentemente dal luogo in cui si trova l'utente o dal momento in cui si verifica il problema, i tecnici possono facilmente accedere da remoto ai dispositivi degli utenti (Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook) per prendere il controllo e risolvere rapidamente il problema.
Grazie al software Splashtop Remote Support, i tempi di assistenza agli utenti si riducono, la soddisfazione dei clienti rimane alta e i costi per i team di supporto remoto si riducono.