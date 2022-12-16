Software per desktop remoto Splashtop - Ottimizzato per gli utenti Adobe
Adobe Video spiega il motivo per cui Splashtop sia la soluzione preferita per controllare in remoto i computer e utilizzare le app Adobe da qualsiasi luogo
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Dave Helmly, Responsabile dello sviluppo strategico e Karl Soule, Sr. , Sr. Technical Sales Manager di Adobe Video, spiegano perché Splashtop è la loro soluzione preferita per controllare i computer in remoto e usare le app Adobe da qualsiasi luogo.
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Splashtop Remote Desktop Software – Optimized for Adobe Users