Un distretto scolastico rurale consolida Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza e Gestione degli Endpoint con Splashtop
Scalare l'assistenza IT a livello distrettuale, visibilità e controllo con Splashtop Enterprise e Gestione autonoma degli endpoint (AEM)
Impatto
Riduzione dei tempi di inattività nei dispositivi del personale
Con un servizio di Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza veloce e affidabile, il distretto ha minimizzato le interruzioni e ridotto la necessità di visite IT in loco su oltre 70 endpoint.
Minore Costo Totale di Proprietà
Consolidando tre strumenti separati in un'unica piattaforma Splashtop, il distretto ha ridotto significativamente le spese per la licenza del software e le inefficienze, espandendo al contempo la copertura al 100% dei dispositivi del personale.
Team IT Snello, Controllo Completo
Il distretto ora automatizza le patch, gestisce l'antivirus e supporta tutti i dispositivi centralmente, senza richiedere personale extra o fornitori esterni.
le sfide
Un distretto scolastico rurale in Idaho serve circa 150 studenti e 35 membri dello staff. Con solo un leader IT, il Direttore della Tecnologia della scuola, responsabile di tutto, dagli aggiornamenti delle workstation alla gestione dei server, le risorse erano estremamente limitate.
Gestire questo ambiente con risorse limitate ha creato diverse sfide:
Complessità dello strumento e costo: le soluzioni precedenti per patching e antivirus erano costose e difficili da gestire
Risorse limitate: i vincoli di budget e di personale rendevano difficile giustificare strumenti a livello enterprise
Necessità di consolidamento: più piattaforme creavano inefficienze e aggiungevano carico di lavoro per gestire più agenti
"Sono solo io," ha detto il direttore tecnologico della scuola. "Avevo bisogno di una soluzione che potesse gestire tutto senza svuotare il portafoglio."
Dai nostri clienti soddisfatti
Quando ho subito un intervento al ginocchio e non potevo recarmi sul posto, continuavo comunque a seguire il personale da casa. Senza Splashtop sarebbe stato impossibile.
~ School’s Technology Director
Dai nostri clienti soddisfatti
Ho trasferito tutto su Splashtop: aggiornamenti, antivirus, accesso remoto... è più facile gestire le cose quando sono tutte in un unico posto. Inoltre, rispetto ad altri strumenti che abbiamo valutato, Splashtop ci offre ciò di cui abbiamo bisogno a un costo molto inferiore.
~ School’s Technology Director
Risoluzione
non supervisionata Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza per dispositivi del personale: Il Responsabile Tecnologico ha distribuito l'agente di Splashtop Streamer a tutti i dispositivi Windows e Mac utilizzati da insegnanti e personale amministrativo, garantendo un supporto costante e sicuro per la risoluzione dei problemi e la manutenzione.
On-demand Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza: Il Direttore Tecnologico utilizza Splashtop SOS per sessioni ad-hoc di Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, inclusi i Chromebooks degli studenti.
Patch automatico: Hanno sostituito gli strumenti di patching separati con Splashtop AEM, creando programmi di aggiornamento settimanali per le workstation e quindicinali per i server, con copertura in tempo reale per i sistemi operativi e le applicazioni di terze parti.
Protezione Antivirus: Il distretto ha anche sostituito la soluzione Antivirus corrente con Splashtop Antivirus basato su Bitdefender, gestito dallo stesso dashboard di accesso remoto, supporto e patching.
Consolidamento degli strumenti per la semplicità: Passando da più prodotti a una sola piattaforma Splashtop per accesso remoto, patching e antivirus, operazioni IT semplificate.
Licenze Convenienti: La trasparenza dei prezzi di Splashtop ha permesso una copertura completa dei dispositivi e funzionalità di livello enterprise senza superare il budget ridotto del distretto.
Percorso di upgrade senza intoppi: il direttore tecnico ha iniziato a usare Splashtop solo per accedere da remoto alle workstation e ai server, poi ha effettuato un upgrade a Splashtop Enterprise con AEM per stare al passo con le crescenti esigenze di supporto e sicurezza.
Informazioni sul cliente
Un distretto scolastico rurale in Idaho serve una comunità rurale con profonde radici nell'estrazione mineraria, nell'agricoltura e nell'allevamento. Nonostante le risorse limitate, il distretto offre un'esperienza accademica e extracurriculare forte grazie al personale impegnato e a decisioni tecnologiche intelligenti.