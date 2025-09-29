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Reading why IT support needs reliable remote access

Un distretto scolastico rurale consolida Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza e Gestione degli Endpoint con Splashtop

Scalare l'assistenza IT a livello distrettuale, visibilità e controllo con Splashtop Enterprise e Gestione autonoma degli endpoint (AEM)

Impatto

A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

Riduzione dei tempi di inattività nei dispositivi del personale

Con un servizio di Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza veloce e affidabile, il distretto ha minimizzato le interruzioni e ridotto la necessità di visite IT in loco su oltre 70 endpoint.

Cost Savings icon

Minore Costo Totale di Proprietà

Consolidando tre strumenti separati in un'unica piattaforma Splashtop, il distretto ha ridotto significativamente le spese per la licenza del software e le inefficienze, espandendo al contempo la copertura al 100% dei dispositivi del personale.

Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or maintenance, on a light gray background.

Team IT Snello, Controllo Completo

Il distretto ora automatizza le patch, gestisce l'antivirus e supporta tutti i dispositivi centralmente, senza richiedere personale extra o fornitori esterni.

le sfide

Un distretto scolastico rurale in Idaho serve circa 150 studenti e 35 membri dello staff. Con solo un leader IT, il Direttore della Tecnologia della scuola, responsabile di tutto, dagli aggiornamenti delle workstation alla gestione dei server, le risorse erano estremamente limitate.

Gestire questo ambiente con risorse limitate ha creato diverse sfide:

  • Complessità dello strumento e costo: le soluzioni precedenti per patching e antivirus erano costose e difficili da gestire

  • Risorse limitate: i vincoli di budget e di personale rendevano difficile giustificare strumenti a livello enterprise

  • Necessità di consolidamento: più piattaforme creavano inefficienze e aggiungevano carico di lavoro per gestire più agenti

"Sono solo io," ha detto il direttore tecnologico della scuola. "Avevo bisogno di una soluzione che potesse gestire tutto senza svuotare il portafoglio."

Dai nostri clienti soddisfatti

Quando ho subito un intervento al ginocchio e non potevo recarmi sul posto, continuavo comunque a seguire il personale da casa. Senza Splashtop sarebbe stato impossibile.

~ School’s Technology Director

Dai nostri clienti soddisfatti

Ho trasferito tutto su Splashtop: aggiornamenti, antivirus, accesso remoto... è più facile gestire le cose quando sono tutte in un unico posto. Inoltre, rispetto ad altri strumenti che abbiamo valutato, Splashtop ci offre ciò di cui abbiamo bisogno a un costo molto inferiore.

~ School’s Technology Director

Risoluzione


  • non supervisionata Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza per dispositivi del personale: Il Responsabile Tecnologico ha distribuito l'agente di Splashtop Streamer a tutti i dispositivi Windows e Mac utilizzati da insegnanti e personale amministrativo, garantendo un supporto costante e sicuro per la risoluzione dei problemi e la manutenzione.

  • On-demand Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza: Il Direttore Tecnologico utilizza Splashtop SOS per sessioni ad-hoc di Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, inclusi i Chromebooks degli studenti.

  • Patch automatico: Hanno sostituito gli strumenti di patching separati con Splashtop AEM, creando programmi di aggiornamento settimanali per le workstation e quindicinali per i server, con copertura in tempo reale per i sistemi operativi e le applicazioni di terze parti.

  • Protezione Antivirus: Il distretto ha anche sostituito la soluzione Antivirus corrente con Splashtop Antivirus basato su Bitdefender, gestito dallo stesso dashboard di accesso remoto, supporto e patching.

  • Consolidamento degli strumenti per la semplicità: Passando da più prodotti a una sola piattaforma Splashtop per accesso remoto, patching e antivirus, operazioni IT semplificate.

  • Licenze Convenienti: La trasparenza dei prezzi di Splashtop ha permesso una copertura completa dei dispositivi e funzionalità di livello enterprise senza superare il budget ridotto del distretto.

  • Percorso di upgrade senza intoppi: il direttore tecnico ha iniziato a usare Splashtop solo per accedere da remoto alle workstation e ai server, poi ha effettuato un upgrade a Splashtop Enterprise con AEM per stare al passo con le crescenti esigenze di supporto e sicurezza.


A group of students in a computer lab at school on their computers.

Informazioni sul cliente

Un distretto scolastico rurale in Idaho serve una comunità rurale con profonde radici nell'estrazione mineraria, nell'agricoltura e nell'allevamento. Nonostante le risorse limitate, il distretto offre un'esperienza accademica e extracurriculare forte grazie al personale impegnato e a decisioni tecnologiche intelligenti.

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