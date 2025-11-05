OCIL in Canada automatizza e semplifica le operazioni IT con Splashtop
Modernizzazione delle operazioni IT in tutto il Canada per fornire all'Ufficio del Commissario per le lingue indigene (OCIL) un supporto remoto sicuro ed efficiente e la gestione degli endpoint.
Impatto
Supporto remoto più veloce a livello globale
Splashtop consente a OCIL di supportare il personale senza intoppi tra uffici e regioni remote in Canada e nel mondo. Problemi che una volta richiedevano una lunga coordinazione o viaggi ora vengono risolti in pochi minuti, mantenendo le operazioni senza intoppi.
Efficienza per un team IT snello
Splashtop ha eliminato la necessità di aggiornamenti manuali e risoluzione dei problemi in loco. L'aggiornamento automatico e il controllo centralizzato risparmiano tempo significativo ogni settimana, permettendo a un solo responsabile IT di gestire tutta l'infrastruttura di OCIL e operare in modo efficiente su larga scala.
Maggiore visibilità e controllo
Combinando Microsoft Intune con Splashtop, OCIL ha ottenuto visibilità in tempo reale, una conformità degli endpoint più forte e un accesso più ampio ai sistemi senza ricorrere a metodi di connessione remota meno sicuri e flessibili.
le sfide
In qualità di unica responsabile IT presso l'Ufficio del Commissario per le lingue indigene (OCIL), Hannah Lavallee gestisce ogni aspetto dell'infrastruttura tecnologica dell'organizzazione, dalle politiche Intune e la sicurezza informatica ai server, ai backup e all'assistenza agli utenti. Con una sola figura IT a tempo pieno e il personale sparso in tutto il Canada, fornire un'assistenza costante e in tempo reale era diventata una sfida sempre più ardua.
OCIL si affida in gran parte a Microsoft Intune per la gestione dei dispositivi, ma diverse lacune operative rendevano difficile l'assistenza quotidiana. Le principali sfide includevano:
Mancanza di un modo semplice e in tempo reale per fornire assistenza ai dipendenti dislocati in diverse province
Visibilità limitata durante la risoluzione dei problemi esclusivamente tramite Intune
Conformità non uniforme nell'applicazione delle patch e degli aggiornamenti sugli endpoint
Assenza di opzioni per visualizzare o fornire assistenza agli utenti su iPhone e dispositivi mobili
Dipendenza da metodi di connessione remota più lenti e meno sicuri
"Sono solo io," disse Hannah. "Siamo una piccola organizzazione con utenti in tutto il Canada e nel mondo. Avevo bisogno di un modo per assistere facilmente tutti dalla nostra sede centrale di Ottawa, indipendentemente da dove lavorassero."
All'inizio della sua carriera, Hannah aveva utilizzato anche strumenti come ConnectWise, LogMeIn e TeamViewer, ma le erano sembrati poco intuitivi, limitati o inaffidabili per un uso aziendale.
OCIL aveva bisogno di una soluzione sicura e di facile utilizzo che combinasse l'applicazione delle patch, la gestione dei dispositivi, colmasse le lacune di visibilità e semplificasse l'assistenza per una forza lavoro distribuita geograficamente.
Dai nostri clienti soddisfatti
Avere il controllo in tempo reale per patch e aggiornamenti mi fa risparmiare un'incredibile quantità di tempo, specialmente rispetto all'attesa degli anelli di aggiornamento di Intune o ai riavvii degli utenti.
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop è un sistema remoto di facile utilizzo, di livello aziendale, che anche una piccola organizzazione può sfruttare appieno, e offre molto per il costo che paghiamo.
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
Risoluzione
OCIL ha adottato Splashtop Enterprise con Autonomous Endpoint Management (AEM) per migliorare la visibilità, semplificare l'accesso sicuro tramite SSO e ottimizzare il supporto remoto per il proprio personale distribuito.
Accesso e controllo remoto non supervisionato: Splashtop è stato installato su tutti gli ambienti Windows, macOS e server di OCIL. Hannah è ora in grado di fornire un'assistenza sicura e non supervisionata per la risoluzione dei problemi, gli aggiornamenti e la manutenzione anche in assenza dell'utente finale, garantendo che tutti i dispositivi siano aggiornati e protetti.
Assistenza agli utenti finali e ai dispositivi mobili: Grazie a Splashtop SOS, Hannah può visualizzare gli schermi degli utenti e fornire assistenza al personale sugli iPhone gestiti da OCIL. Questa funzionalità elimina il continuo scambio di spiegazioni e le permette di risolvere i problemi relativi ai dispositivi mobili in tempo reale. Trova utile anche l'opzione SOS quando si verificano problemi in cui un sistema viene rimosso per errore o inviato senza che l’agente sia installato.
Integrazione in tempo reale con Intune: grazie a Splashtop AEM, Hannah pianifica controlli settimanali di Windows Update, con aggiornamenti in tempo reale per individuare rapidamente i dispositivi che richiedono un intervento. Al contrario, gli anelli di aggiornamento di Intune subivano spesso ritardi, non sempre avvisavano gli utenti e richiedevano spesso un riavvio manuale, il che rallentava il processo di aggiornamento. Grazie a Splashtop, può distribuire gli aggiornamenti del sistema operativo in tempo reale, attivare i riavvii quando necessario e persino risolvere problemi imprevisti, come il ripristino dei dispositivi dopo che un aggiornamento del firmware ha causato problemi con BitLocker, senza dover aspettare la sincronizzazione di Intune o l'intervento dell'utente.
Strumenti in background per una risoluzione dei problemi silenziosa: gli strumenti in background di Splashtop ti permettono di accedere ai registri, eseguire comandi e compiere operazioni amministrative senza disturbare gli utenti. L'assistenza che prima richiedeva coordinamento o tempi di inattività ora avviene in modo trasparente in background.
Visibilità dei dispositivi con reportistica sull'inventario: la reportistica sull'inventario di Splashtop offre un modo rapido per identificare chi è online, individuare macchine specifiche ed eseguire controlli iniziali quando un dispositivo segnala un problema di sicurezza o di prestazioni. Ciò consente a Hannah di avere una visione chiara di tutti gli endpoint senza dover passare da uno strumento all'altro.
Accesso remoto sicuro da qualsiasi luogo: anche quando è in viaggio all'estero, Hannah mantiene un accesso sicuro e crittografato all'ambiente OCIL. Continua a supportare i team interni e i partner da remoto, garantendo la disponibilità dei sistemi e la continuità operativa ovunque si trovi.
"Splashtop mi dà la certezza di poter aiutare chiunque, ovunque e in qualsiasi momento, nella consapevolezza che tutto è al sicuro."
Informazioni sul cliente
L'Ufficio del Commissario per le Lingue Indigene (OCIL) è un organismo pubblico federale istituito in base all'Indigenous Languages Act con il compito di promuovere e sostenere le lingue indigene in tutto il Canada. Lavorando in autonomia rispetto al governo, l'OCIL aiuta i popoli indigeni a recuperare, rivitalizzare, mantenere e rafforzare le proprie lingue.