In che modo Nubeseg ha potenziato l'assistenza remota sicura e la gestione degli endpoint con Splashtop
Supporto remoto più rapido, flussi di lavoro semplificati per il service desk, visibilità centralizzata sugli endpoint e maggiore efficienza operativa per tutti i clienti.
Impatto
Diagnostica più veloce del 30% grazie alla visibilità centralizzata
La visibilità in tempo reale sulla sicurezza degli endpoint consente al team di individuare rapidamente le vulnerabilità e di ridurre i tempi di diagnosi di circa il 30%.
Riduzione del lavoro manuale tramite automazione
L'applicazione automatizzata delle patch, gli aggiornamenti e l'uso di script eliminano le attività ripetitive, consentendo un risparmio di 6-8 ore a settimana e migliorando l'efficienza operativa complessiva.
Assistenza scalabile su clienti distribuiti
Grazie alle funzionalità di accesso remoto sicuro e di service desk, Nubeseg è in grado di fornire assistenza ai clienti in diverse città e paesi senza aumentare il numero di visite in loco né i costi operativi.
le sfide
Nubeseg è un Provider di Servizi Gestiti specializzato nella sicurezza informatica con clienti in diverse città e paesi. Con l'espansione della propria base clienti, il team era alla ricerca di una soluzione affidabile per fornire supporto remoto sicuro senza limiti geografici.
Ramiro Hercilla, consulente per la sicurezza presso Nubeseg SRL, lavora a stretto contatto con i clienti per fornire supporto remoto e servizi di sicurezza in ambienti distribuiti.
Man mano che l'azienda cresceva, il team iniziava a riscontrare dei limiti con gli strumenti già in uso. Le connessioni remote erano spesso lente o inaffidabili, il trasferimento dei file era lento e la visibilità sulle sessioni attive e sulle attività di assistenza era limitata.
"Abbiamo riscontrato problemi legati alla lentezza delle connessioni, alla visibilità limitata e a strumenti che non ci permettevano di fornire un supporto efficace agli utenti fuori sede", ha affermato Ramiro Hercilla.
Per far fronte a queste sfide, Nubeseg ha valutato diverse soluzioni di accesso e supporto remoto, tra cui TeamViewer, AnyDesk e strumenti basati su VNC. Sebbene queste piattaforme offrissero alcune funzionalità, non soddisfacevano i requisiti di prestazioni, scalabilità e gestione centralizzata necessari per supportare la loro crescente base di clienti.
Fornire assistenza agli utenti al di fuori degli ambienti aziendali, come i dipendenti che lavorano da remoto, i dirigenti o gli utenti che utilizzano dispositivi personali, è stato particolarmente impegnativo. Molti strumenti non offrivano la flessibilità necessaria per integrarsi con ambienti diversi, rendendone difficile la gestione uniforme.
La sicurezza era un altro motivo di preoccupazione fondamentale. In qualità di fornitore di soluzioni per la sicurezza informatica, Nubeseg necessitava di strumenti che soddisfacessero rigorosi standard in materia di crittografia, controllo degli accessi e tracciabilità. Molte soluzioni esistenti non garantivano il livello di controllo e visibilità necessari, creando potenziali rischi sia per l'azienda che per i suoi clienti.
Durante la ricerca di una soluzione migliore, il team ha scoperto Splashtop in occasione di una conferenza del settore. Dopo averlo visto all'opera, il team ha capito che avrebbe potuto risolvere molti dei suoi attuali problemi.
Per progredire, Nubeseg necessitava di una soluzione in grado di supportare:
Accesso remoto veloce e affidabile su più dispositivi e ambienti
Connessioni sicure e criptate in linea con le aspettative di sicurezza dei clienti
Visibilità centralizzata, reportistica e tracciabilità delle sessioni
Flussi di lavoro del service desk per gestire e monitorare l'attività di supporto
La capacità di estendere l'assistenza a centinaia o migliaia di endpoint senza aumentare la complessità operativa
Dai nostri clienti soddisfatti
La visione del marchio, incentrata su un'assistenza clienti di alta qualità e sulla facilità d'uso dei prodotti, rende Splashtop una soluzione ideale a lungo termine che aiuta sia i fornitori di servizi che i clienti ad aumentare la produttività in modo efficiente.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop ci ha consentito di migliorare notevolmente la qualità dell'assistenza offerta ai nostri clienti, soprattutto con l'espansione in diverse sedi.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Dai nostri clienti soddisfatti
Il livello di sicurezza e la struttura della console ne facilitano notevolmente la gestione e l'amministrazione.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Risoluzione
Nubeseg ha adottato Splashtop Enterprise e Autonomous Endpoint Management (AEM) per fornire un supporto remoto sicuro e modulabile e migliorare la gestione e l'erogazione dei servizi a tutti i clienti.
Accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni su tutti i tipi di ambiente:
Splashtop offre un'esperienza di accesso remoto più veloce, stabile e sicura su Windows, Mac, Linux e dispositivi mobili. Il team è in grado di fornire assistenza a dipendenti, dirigenti e utenti esterni in tutte le sedi senza compromessi in termini di prestazioni, nel rispetto dei rigorosi requisiti di sicurezza.
Per gli utenti finali, la possibilità di lavorare da remoto con una connessione stabile e sicura consente loro di svolgere le proprie mansioni senza interruzioni, migliorando direttamente la produttività.
Service Desk per operazioni di assistenza ottimizzate:
le funzionalità del Service Desk di Splashtop rivoluzionano il modo in cui viene fornita l'assistenza. Gli utenti possono richiedere assistenza direttamente tramite un collegamento sul desktop, evitando così di compilare moduli web incompleti e di incorrere in ritardi. I ticket vengono creati, assegnati e monitorati automaticamente, consentendo ai tecnici di avviare immediatamente sessioni remote e risolvere i problemi più rapidamente.
L'intero processo di assistenza viene registrato in un'unica console, compresi i tempi di risposta, le azioni intraprese e i dettagli relativi alla risoluzione, fornendo una documentazione completa e verificabile di ogni interazione.
"Il servizio di assistenza ha fatto davvero la differenza. I dipendenti possono richiedere assistenza direttamente da un'applicazione sul desktop, il che ha eliminato i ritardi e migliorato i tempi di risposta."
Gestione automatizzata degli endpoint:
con Splashtop AEM, la gestione degli endpoint passa da un processo reattivo a un flusso di lavoro proattivo e strutturato. Il team standardizza le configurazioni e gestisce gli aggiornamenti mediante processi organizzati di patch e implementazione.
Operazioni quali l'applicazione delle patch, gli aggiornamenti di sicurezza, i riavvii programmati dei computer e l'installazione remota di applicazioni tramite file eseguibili o MSI vengono gestite in modo automatizzato, sostituendo le procedure manuali eseguite una per una. AEM sostituisce inoltre le soluzioni di applicazione delle patch precedentemente isolate, consolidando la gestione degli endpoint in un unico flusso di lavoro.
Visibilità centralizzata e priorità del rischio:
la console offre una visione chiara dello stato di sicurezza degli endpoint attraverso gli ambienti. Il team è in grado di individuare i dispositivi non protetti, i sistemi che utilizzano soluzioni di terze parti e le macchine esposte a vulnerabilità.
La segnalazione delle patch critiche evidenzia i sistemi a rischio, comprese le vulnerabilità zero-day, consentendo al team di stabilire le priorità d'intervento e ridurre l'esposizione. Un approccio strutturato all'applicazione delle patch garantisce che le vulnerabilità critiche non interessino più del 10% dell'ambiente in un dato momento.
Reportistica pronta per l'audit e piena tracciabilità delle attività:
tutte le sessioni, i trasferimenti di file e le attività di supporto sono registrati in un sistema centralizzato. Questi rapporti vengono utilizzati per gli audit e i rinnovi delle certificazioni, contribuendo a dimostrarne le prestazioni e la conformità.
"Siamo riusciti a generare report chiari e a monitorare tutte le attività di supporto, il che ci ha aiutato a dimostrare efficienza e a soddisfare i requisiti di audit."
Maggiore sicurezza e controllo delle sessioni:
Splashtop offre connessioni crittografate, Single Sign-On (SSO), controllo centralizzato degli accessi e tracciabilità completa delle sessioni. Nubeseg può così soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza informatica, garantendo al contempo che tutte le attività remote siano verificabili e conformi alle politiche di sicurezza dei clienti.
Operatività scalabile su oltre 1.450 endpoint:
grazie alla gestione centralizzata e al raggruppamento dei dispositivi, Nubeseg è in grado di gestire in modo efficiente oltre 1.450 dispositivi distribuiti tra diversi clienti. I tecnici possono ora fornire un'assistenza più strutturata e uniforme su larga scala.
Esperienza di onboarding e assistenza continua:
l'esperienza di onboarding è agevole, con indicazioni chiare su implementazione, configurazione e formazione, che consentono al team di Nubeseg di rendersi operativo in breve tempo.
"Il servizio di assistenza è sempre stato reattivo, con tempi di risposta rapidi e la disponibilità a tenere conto dei feedback e a migliorare il prodotto. Ciò ha contribuito a rafforzare la fiducia nella piattaforma come soluzione a lungo termine."
Splashtop in tre parole:
"Semplice. Sicuro. Pratico."
Grazie a Splashtop, Nubeseg rafforza la propria capacità di fornire servizi gestiti sicuri, efficienti e scalabili. Il team opera con maggiore visibilità, tempi di risposta più rapidi e processi più strutturati, il che gli consente di assistere con sicurezza una base clienti in continua crescita.
Informazioni sul cliente
Nubeseg SRL è un Provider di Servizi Gestiti specializzato in sicurezza informatica con sede in America Latina, che si occupa in particolare di aiutare le organizzazioni a rafforzare il proprio livello di sicurezza e a proteggere le proprie risorse digitali. L'azienda offre servizi di sicurezza gestiti, supporto remoto e monitoraggio continuo per garantire che i clienti possano operare in sicurezza in un panorama di minacce che diventa sempre più complesso.