EPAD IT risparmia oltre il 70% migrando da LogMeIn Central

EPAD Business IT, LLC, un fornitore di servizi IT, è recentemente passato a Splashtop Remote Support dopo aver utilizzato LogMeIn Central per diversi anni. Il passaggio è avvenuto dopo che LogMeIn ha informato EPAD Business IT che il costo dell'abbonamento annuale per il 2019 sarebbe stato più del doppio rispetto all'anno precedente.

Con il passaggio a Splashtop (la migliore alternativa a LogMeIn Central), EPAD Business IT ha risparmiato oltre il 70% (più di 2.000 dollari di risparmio) sui costi. Inoltre, grazie a un processo di migrazione semplificato da LogMeIn a Splashtop, l'azienda è riuscita a trasferire con successo i 250 computer gestiti da LogMeIn Central a Splashtop Remote Support in una sola serata, risparmiando tantissimo tempo e molti problemi per il completamento del processo di transizione.

La sfida

I clienti di EPAD Business IT si affidano all'infrastruttura informatica per le loro attività quotidiane. Quando qualcosa va storto, si aspettano che EPAD Business IT sia disponibile per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Per questo motivo è essenziale disporre di una soluzione di assistenza remota affidabile.

Per anni hanno usufruito del piano LogMeIn Central Basic per 250 endpoint. Il costo dell'abbonamento annuale è stato di 1.247,75 dollari nel 2018.

EPAD Business IT è stata informata da LogMeIn che il prezzo sarebbe aumentato a 1.599 dollari per il rinnovo nel 2019, un aumento di oltre 300 dollari per lo stesso pacchetto di abbonamento. Tuttavia, questo accadeva prima che LogMeIn sospendesse i pacchetti (Basic, Plus e Premier) e li sostituisse con un "Piano Base" di LogMeIn Central, con funzionalità aggiuntive da acquistare come componenti aggiuntivi.

Con la nuova struttura dei prezzi, il costo del rinnovo per il 2019 da parte di EPAD Business IT è salito a ben 2.999 dollari. Si tratta di una cifra che è più che raddoppiata rispetto a quella pagata nel 2018.

Eric Gravens, titolare di EPAD Business IT, a quel punto era pronto a cambiare: "Il nostro prezzo stava passando da 1.247 a 2.999 dollari per LogMeIn Central [per 250 computer]", ha detto Gravens, "LogMeIn ha cambiato prezzo/suite, ma anche la sua suite di base era ridicola!".

Gravens aveva bisogno di una soluzione di assistenza remota affidabile e sicura per fornire supporto ai suoi clienti e voleva trovarne una a un costo inferiore rispetto a LogMeIn.

EPAD Business IT sceglie Splashtop

Gravens ha trascorso diversi mesi alla ricerca della soluzione migliore per sostituire LogMeIn nella sua azienda. Nel valutare le alternative, oltre al prezzo doveva soddisfare anche alcuni altri requisiti importanti:

Sessioni simultanee illimitate

Utenti illimitati

Raggruppamento

Riavvio in modalità provvisoria

Un'app mobile affidabile per Android

"Abbiamo fatto molte ricerche nel 2018 e all'inizio del 2019", ha ricordato Gravens, "Abbiamo fatto ricerche su TeamViewer, RemoteToPC e RemotePC... Abbiamo provato molti pacchetti e alla fine abbiamo scelto Splashtop."

Splashtop Remote Support soddisfa tutti i principali requisiti di Gravens. In particolare, è stato il client Android di Splashtop a catturare la sua attenzione: "Abbiamo optato per un client Android più pulito e gradevole", ha dichiarato Gravens.

Inoltre, Splashtop Remote Support ha un prezzo molto più basso di LogMeIn (confronto dei prezzi tra Splashtop e LogMeIn Central). Infatti, dopo aver effettuato il passaggio, EPAD Business IT ha pagato meno per Splashtop che per LogMeIn anche prima dell'aumento dei prezzi di quest'anno. Passando a Splashtop, EPAD Business IT ha risparmiato oltre il 70% sui costi.

Migrazione a Splashtop

Una volta scelto Splashtop, Gravens ha iniziato il processo di migrazione. Inizialmente pensava che questo processo avrebbe richiesto giorni. Invece, ci sono volute solo poche ore.

"Per quanto riguarda il passaggio di tutti i nostri clienti da LogMeIn a Splashtop, mi aspettavo molti problemi", ha detto Gravens.

La migrazione da LogMeIn a Splashtop può essere effettuata in due semplici passaggi. Per prima cosa, utilizza la console web di Splashtop per creare un pacchetto di distribuzione per installare lo Splashtop Streamer sui computer gestiti. Quindi utilizza la funzione One2Many di LogMeIn per distribuire automaticamente lo Splashtop Streamer senza dover accedere ai computer.

"Ci ha fatto risparmiare un numero indefinito di ore di lavoro e sono riuscito a fare la migrazione da solo in una notte! Non è stato necessario alcuno scripting dei criteri di gruppo", ha dichiarato Gravens. "Prima che il nostro abbonamento a LogMeIn terminasse, abbiamo iniziato una prova di LogMeIn Premier. Abbiamo creato ogni gruppo in Splashtop e creato il deployment streamer per ogni gruppo. L'intero processo di distribuzione di Splashtop ha richiesto meno di tre ore per tutti i nostri PC. Ci sono stati alcuni clienti che hanno dimenticato di lasciare i loro PC accesi, quindi abbiamo dovuto occuparcene il giorno successivo. Non c'è stato alcun problema: la maggior parte di essi ha completato l'operazione la sera stessa."

I risultati

Alla fine, Gravens si è assicurato uno strumento di supporto remoto alternativo che è affidabile, sicuro, soddisfa tutti i suoi requisiti principali e costa molto meno di LogMeIn. EPAD Business IT sta risparmiando oltre 2.000 dollari sul costo annuale grazie a Splashtop!

Gravens è stato anche in grado di migrare con successo i computer dei suoi clienti in una sola notte, risparmiando moltissime ore di lavoro.

Cos'altro è piaciuto a Gravens di Splashtop? Ci ha elencato alcune delle sue funzioni preferite:

Accesso automatico: digita il nome utente/password una volta per accedere al client remoto, mentre sullo schermo appare la richiesta di inserirli di nuovo automaticamente se il PC si trova al prompt della password. Ottimo per i server e per lavorare anche al termine della giornata lavorativa, quando gli utenti si scollegano.

Supporto multi-monitor: scegli due monitor e apri due schermate, una per ogni monitor locale. Non è necessario andare avanti e indietro.

Riavvio in modalità provvisoria: tutti abbiamo avuto la necessità di riavviare un PC bloccato o infetto.

Attività dell'utente: Splashtop dispone ora di un controllo dell'attività sulla sua app: puoi vedere se il mouse o la tastiera sono attualmente attivi o da quanto tempo sono inattivi.

Chat: a volte è bello chattare con un utente invece di chiamarlo. Ottimo per comunicare: "Ho finito, mi disconnetto".

2 sessioni, 1 PC: si tratta di una funzione piuttosto interessante, che non ha fatto scattare la molla dell'acquisto, ma è comunque piacevole. Ho sempre effettuato l'accesso al PC dei miei tecnici quando questi si collegano a un server (ad esempio) e hanno bisogno di un'idea. Ora possiamo accedere direttamente allo stesso server insieme. Ottimo anche per i venditori.

Avvisi e-mail: quando un PC va offline o online, ricevo un'e-mail.

L'interfaccia grafica dell'applicazione desktop/mobile: facile da usare, pulita e semplice. Il raggruppamento funziona bene. Ha una bella disposizione dei pulsanti.

L'utilizzo dell'app mobile: funziona come l'interfaccia di un telefono/tablet senza trascinare il mouse sullo schermo. Tocca il pulsante "ok". Non c'è bisogno di trascinare il mouse.

Il prezzo

EPAD Business IT è una delle migliaia di aziende che sono passate a Splashtop negli ultimi anni grazie alla sua alta qualità, alla suite di funzionalità avanzate e al prezzo più basso rispetto a prodotti simili. Splashtop è la migliore alternativa a LogMeIn e ti aiuterà a risparmiare rispetto ai prezzi di LogMeIn.

Puoi provare Splashtop Remote Support gratuitamente per scoprire di persona perché tanti MSP e professionisti IT preferiscono Splashtop.