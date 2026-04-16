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Overhead view of a woman working on a laptop at a white table using Splashtop for productivity

Ecco come Bourland, Wall & Wenzel ha ottenuto un ROI cinque volte superiore e una produttività vicina al 100% grazie a Splashtop

Accesso da qualsiasi luogo per gli avvocati, operazioni IT automatizzate, visibilità centralizzata e risparmio di tempo in tutto lo studio.

Impatto

Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

Produttività vicina al 100% nonostante l'assenza in sede

Gli avvocati mantengono una produttività quasi totale senza dover essere in ufficio, garantendo che il lavoro proceda senza intoppi indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

12–20 ore di tempo IT recuperate al mese

L'automazione e la gestione centralizzata eliminano le attività ripetitive, consentendo al team IT di risparmiare molto tempo e di lavorare in modo più efficiente.

Efficiency icon

Miglioramento del ROI grazie all'efficienza IT

Grazie alla semplificazione delle operazioni e al miglioramento della copertura del sistema, l'azienda registra un ritorno sull'investimento stimato annuo pari a 4-5 volte l'investimento iniziale.

le sfide

Bourland, Wall & Wenzel è uno studio legale di medie dimensioni in cui gli avvocati dipendono fortemente da un accesso costante ai sistemi dell'ufficio per mantenere la produttività. Poiché il lavoro si è sempre più esteso al di fuori dell'ufficio, lo studio necessitava di una soluzione affidabile per gestire l'accesso remoto senza compromettere il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Prima di passare a Splashtop, l'azienda utilizzava metodi tradizionali di accesso remoto, come la connessione RDP. Sebbene queste soluzioni garantissero una connettività di base, spesso presentavano problemi di affidabilità e prestazioni, limitandone l'efficacia nell'uso quotidiano.

"Prima utilizzavamo la connessione RDP, ma non era un granché. Causava ritardi, disconnessioni e prestazioni instabili, il che ostacolava il lavoro degli avvocati fuori dallo studio."

L'azienda ha valutato anche alternative come TeamViewer, ma ha riscontrato che non garantivano lo stesso livello di prestazioni e non offrivano la stessa professionalità nell'esperienza d'uso complessiva.

Oltre alle limitazioni relative all'accesso remoto, il team IT doveva far fronte a richieste sempre più pressanti di gestire e fornire assistenza ai sistemi in modo più efficiente in tutta l'azienda. Molte attività di routine richiedevano un intervento manuale, che comportava una perdita di tempo prezioso e rallentava le operazioni.

Il team IT aveva bisogno di una soluzione che potesse supportare:

  • Accesso remoto ad alte prestazioni su cui gli avvocati potevano contare quotidianamente

  • Un'esperienza coerente e intuitiva su tutti i dispositivi

  • Aggiornamenti automatizzati, scripting e funzionalità di gestione degli endpoint

  • Visibilità in tempo reale su sistemi e hardware in tutta l'azienda


Dai nostri clienti soddisfatti

Dal punto di vista delle prestazioni, il prodotto si è dimostrato estremamente affidabile e funziona esattamente come vogliamo

Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel

Dai nostri clienti soddisfatti

Splashtop ci ha cambiato la vita. I nostri avvocati possono lavorare da qualsiasi luogo e mantenere la stessa produttività che avrebbero se fossero in ufficio.

Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel

Dai nostri clienti soddisfatti

Con AEM, ciò che prima richiedeva ore, adesso richiede solo pochi minuti.

Sam Hall, responsabile IT, Bourland, Wall & Wenzel

Risoluzione

Bourland, Wall & Wenzel ha adottato Splashtop Enterprise con Autonomous Endpoint Management (AEM) per offrire agli avvocati un'esperienza di lavoro da remoto più affidabile e per semplificare la gestione e l'assistenza dei sistemi da parte del reparto IT in tutto lo studio.

  • Accesso remoto ad alte prestazioni per gli avvocati: 
    Splashtop ha sostituito il tradizionale RDP con un'esperienza di accesso remoto più veloce e stabile. Gli avvocati possono ora connettersi direttamente ai sistemi del loro studio e proseguire il loro lavoro senza i problemi prestazionali precedentemente riscontrati.  
    "Le prestazioni sono notevolmente migliorate rispetto alla soluzione che utilizzavamo prima."

  • Gestione automatizzata degli endpoint con AEM: 
    grazie ad AEM, il team IT automatizza gli aggiornamenti di Windows, la distribuzione del software e l'esecuzione di script su tutti i sistemi. In questo modo si riduce la necessità di interventi manuali e le attività di routine vengono svolte con maggiore efficienza, con un risparmio di tempo di 3-5 ore a settimana (12-20 ore al mese). 
    "Ciò che prima richiedeva ore di lavoro, con AEM richiede solo pochi minuti."

  • Visibilità centralizzata tra i sistemi: 
    Splashtop fornisce accesso in tempo reale alle informazioni di sistema e hardware su tutti gli endpoint. Questa soluzione offre al reparto IT la possibilità di valutare rapidamente gli ambienti, monitorare l'inventario e supportare iniziative come la preparazione all'upgrade da Windows 10 a Windows 11, che ora può essere completata in pochi minuti anziché in giorni.

  • Supporto remoto veloce e su richiesta con SOS: 
    Con Splashtop SOS, il team IT può connettersi ai dispositivi degli utenti quando serve per risolvere i problemi. Questo migliora la reattività e permette di risolvere i problemi senza che gli utenti debbano essere presenti in sede.

  • Implementazione e configurazione rapide: 
    Splashtop è stato implementato in poco tempo e buona parte dell'ambiente è stata configurata in meno di un giorno. Il processo è stato semplice e non ha richiesto ulteriore assistenza né una procedura di onboarding complessa, consentendo al team di iniziare a utilizzare la piattaforma immediatamente.

  • Valore costante e miglioramenti del prodotto: 
    La piattaforma ha continuato a offrire un valore costante nel tempo, con l'aggiunta di nuove funzionalità senza aumentare la complessità. L'affidabilità, le prestazioni e la facilità d'uso hanno spinto il team a consigliare attivamente Splashtop ad altri sulla base della propria esperienza.

  • Operazioni IT semplificate: 
    Grazie al consolidamento dell'accesso remoto e della gestione degli endpoint in un'unica piattaforma, l'azienda ha ridotto la complessità del proprio ambiente IT e migliorato l'efficienza operativa quotidiana, conseguendo un ROI annuo che si stima essere pari a 4-5 volte l'investimento iniziale.

Splashtop in tre parole: "Fenomenale, potente, essenziale." 

Grazie a Splashtop, Bourland, Wall & Wenzel ha trasformato l'IT da una funzione reattiva a un motore strategico di produttività ed efficienza.

Logo for Bourland, Wall & Wenzel, P.C., featuring three blue squares with white letters BWW above the firm’s full name and the phrase Attorneys and Counselors in uppercase letters.

Informazioni sul cliente

Bourland, Wall & Wenzel è uno studio legale a servizio completo con sede a Fort Worth, in Texas, che assiste i propri clienti in una vasta gamma di settori giuridici, tra cui contenzioso, diritto commerciale e pianificazione successoria. Lo studio punta a fornire servizi legali di alta qualità, mantenendo al contempo l'efficienza operativa e promuovendo modalità di lavoro flessibili per i propri avvocati e il personale.

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