Ecco come Bourland, Wall & Wenzel ha ottenuto un ROI cinque volte superiore e una produttività vicina al 100% grazie a Splashtop
Accesso da qualsiasi luogo per gli avvocati, operazioni IT automatizzate, visibilità centralizzata e risparmio di tempo in tutto lo studio.
Impatto
Produttività vicina al 100% nonostante l'assenza in sede
Gli avvocati mantengono una produttività quasi totale senza dover essere in ufficio, garantendo che il lavoro proceda senza intoppi indipendentemente dal luogo in cui si trovano.
12–20 ore di tempo IT recuperate al mese
L'automazione e la gestione centralizzata eliminano le attività ripetitive, consentendo al team IT di risparmiare molto tempo e di lavorare in modo più efficiente.
Miglioramento del ROI grazie all'efficienza IT
Grazie alla semplificazione delle operazioni e al miglioramento della copertura del sistema, l'azienda registra un ritorno sull'investimento stimato annuo pari a 4-5 volte l'investimento iniziale.
le sfide
Bourland, Wall & Wenzel è uno studio legale di medie dimensioni in cui gli avvocati dipendono fortemente da un accesso costante ai sistemi dell'ufficio per mantenere la produttività. Poiché il lavoro si è sempre più esteso al di fuori dell'ufficio, lo studio necessitava di una soluzione affidabile per gestire l'accesso remoto senza compromettere il normale svolgimento delle attività quotidiane.
Prima di passare a Splashtop, l'azienda utilizzava metodi tradizionali di accesso remoto, come la connessione RDP. Sebbene queste soluzioni garantissero una connettività di base, spesso presentavano problemi di affidabilità e prestazioni, limitandone l'efficacia nell'uso quotidiano.
"Prima utilizzavamo la connessione RDP, ma non era un granché. Causava ritardi, disconnessioni e prestazioni instabili, il che ostacolava il lavoro degli avvocati fuori dallo studio."
L'azienda ha valutato anche alternative come TeamViewer, ma ha riscontrato che non garantivano lo stesso livello di prestazioni e non offrivano la stessa professionalità nell'esperienza d'uso complessiva.
Oltre alle limitazioni relative all'accesso remoto, il team IT doveva far fronte a richieste sempre più pressanti di gestire e fornire assistenza ai sistemi in modo più efficiente in tutta l'azienda. Molte attività di routine richiedevano un intervento manuale, che comportava una perdita di tempo prezioso e rallentava le operazioni.
Il team IT aveva bisogno di una soluzione che potesse supportare:
Accesso remoto ad alte prestazioni su cui gli avvocati potevano contare quotidianamente
Un'esperienza coerente e intuitiva su tutti i dispositivi
Aggiornamenti automatizzati, scripting e funzionalit�à di gestione degli endpoint
Visibilità in tempo reale su sistemi e hardware in tutta l'azienda
Dai nostri clienti soddisfatti
Dal punto di vista delle prestazioni, il prodotto si è dimostrato estremamente affidabile e funziona esattamente come vogliamo
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
Dai nostri clienti soddisfatti
Splashtop ci ha cambiato la vita. I nostri avvocati possono lavorare da qualsiasi luogo e mantenere la stessa produttività che avrebbero se fossero in ufficio.
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
Dai nostri clienti soddisfatti
Con AEM, ciò che prima richiedeva ore, adesso richiede solo pochi minuti.
Sam Hall, responsabile IT, Bourland, Wall & Wenzel
Risoluzione
Bourland, Wall & Wenzel ha adottato Splashtop Enterprise con Autonomous Endpoint Management (AEM) per offrire agli avvocati un'esperienza di lavoro da remoto più affidabile e per semplificare la gestione e l'assistenza dei sistemi da parte del reparto IT in tutto lo studio.
Accesso remoto ad alte prestazioni per gli avvocati:
Splashtop ha sostituito il tradizionale RDP con un'esperienza di accesso remoto più veloce e stabile. Gli avvocati possono ora connettersi direttamente ai sistemi del loro studio e proseguire il loro lavoro senza i problemi prestazionali precedentemente riscontrati.
"Le prestazioni sono notevolmente migliorate rispetto alla soluzione che utilizzavamo prima."
Gestione automatizzata degli endpoint con AEM:
grazie ad AEM, il team IT automatizza gli aggiornamenti di Windows, la distribuzione del software e l'esecuzione di script su tutti i sistemi. In questo modo si riduce la necessità di interventi manuali e le attività di routine vengono svolte con maggiore efficienza, con un risparmio di tempo di 3-5 ore a settimana (12-20 ore al mese).
"Ciò che prima richiedeva ore di lavoro, con AEM richiede solo pochi minuti."
Visibilità centralizzata tra i sistemi:
Splashtop fornisce accesso in tempo reale alle informazioni di sistema e hardware su tutti gli endpoint. Questa soluzione offre al reparto IT la possibilità di valutare rapidamente gli ambienti, monitorare l'inventario e supportare iniziative come la preparazione all'upgrade da Windows 10 a Windows 11, che ora può essere completata in pochi minuti anziché in giorni.
Supporto remoto veloce e su richiesta con SOS:
Con Splashtop SOS, il team IT può connettersi ai dispositivi degli utenti quando serve per risolvere i problemi. Questo migliora la reattività e permette di risolvere i problemi senza che gli utenti debbano essere presenti in sede.
Implementazione e configurazione rapide:
Splashtop è stato implementato in poco tempo e buona parte dell'ambiente è stata configurata in meno di un giorno. Il processo è stato semplice e non ha richiesto ulteriore assistenza né una procedura di onboarding complessa, consentendo al team di iniziare a utilizzare la piattaforma immediatamente.
Valore costante e miglioramenti del prodotto:
La piattaforma ha continuato a offrire un valore costante nel tempo, con l'aggiunta di nuove funzionalità senza aumentare la complessità. L'affidabilità, le prestazioni e la facilità d'uso hanno spinto il team a consigliare attivamente Splashtop ad altri sulla base della propria esperienza.
Operazioni IT semplificate:
Grazie al consolidamento dell'accesso remoto e della gestione degli endpoint in un'unica piattaforma, l'azienda ha ridotto la complessità del proprio ambiente IT e migliorato l'efficienza operativa quotidiana, conseguendo un ROI annuo che si stima essere pari a 4-5 volte l'investimento iniziale.
Splashtop in tre parole: "Fenomenale, potente, essenziale."
Grazie a Splashtop, Bourland, Wall & Wenzel ha trasformato l'IT da una funzione reattiva a un motore strategico di produttività ed efficienza.
Informazioni sul cliente
Bourland, Wall & Wenzel è uno studio legale a servizio completo con sede a Fort Worth, in Texas, che assiste i propri clienti in una vasta gamma di settori giuridici, tra cui contenzioso, diritto commerciale e pianificazione successoria. Lo studio punta a fornire servizi legali di alta qualità, mantenendo al contempo l'efficienza operativa e promuovendo modalità di lavoro flessibili per i propri avvocati e il personale.