Splashtalks: 20 anni di innovazione + novità sulla release di prodotto inverno 2026
Unisciti a noi in un'edizione speciale di Splashtalks per inaugurare il 20° anniversario di Splashtop con le ultime innovazioni pensate per aiutarti a semplificare, proteggere e scalare le tue operazioni IT.
Ascolta direttamente il CEO di Splashtop, Mark Lee, mentre condivide la nostra visione per l'anno a venire, poi dai un'occhiata alla nostra release del prodotto Inverno 2026, ricca di potenti aggiornamenti frutto del feedback degli utenti.
Scoprirai come le nuove funzionalità rendono la gestione e la sicurezza degli endpoint più semplice che mai: - Supporto per l'etichettatura dei dispositivi: definisci e aggiungi gli attributi dei tag dei dispositivi per una migliore organizzazione
Integrazione AV/EDR con CrowdStrike – unificare la visibilità degli endpoint e acquistare CrowdStrike direttamente da Splashtop
Gestione dei dispositivi guidata da criteri – standardizzare le configurazioni, abilitare BitLocker e memorizzare centralmente le chiavi
Miglioramenti nello scripting – interfaccia migliorata, workflow e feedback di esecuzione in tempo reale
Nuova esperienza dell'interfaccia utente - organizzazione dei menu rinnovata per una navigazione più semplice e veloce
Supporto per gli aggiornamenti su macOS tramite criteri - automatizza gli aggiornamenti di macOS sugli endpoint
AI: Patch Insights e Product Onboarding - accelera l'implementazione e ottimizza la gestione delle patch con una guida basata sull'intelligenza artificiale
Questa versione, basata sulle esigenze reali dell'IT, è stata realizzata per aiutarti a lavorare in modo più intelligente, più veloce e più sicuro, per consentire al tuo team IT di essere all'avanguardia anche nel 2026 e anche dopo.