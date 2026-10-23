Splashtop Remote Support Integrazioni
Collega Splashtop Remote Support agli strumenti di help desk, sicurezza e identità già utilizzati dal tuo team, così puoi avviare sessioni dai ticket e tenere ogni sessione registrata.
Biglietti, help desk e ITSM
FreshService
Lancio Splashtop Remote Support sessioni da Freshservice tickets. Crea un link di sessione nel ticket, invialo al tuo utente e connettiti senza alcuna installazione precedente. I dettagli della sessione vengono registrati automaticamente sul ticket.
Freshdesk
Supporta i clienti all'interno dei ticket di Freshdesk con Splashtop Remote Support. Inserisci un link di sessione nel ticket, connettiti una volta che l'utente lo avvia e fai aggiungere un record della sessione al ticket quando il caso si chiude.
ZENDESK
Avvia le sessioni di Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza dai ticket Zendesk in pochi clic, senza bisogno di software in anticipo sul dispositivo dell'utente. Quando chiudi il caso di supporto, i log di sessione e di trasferimento file vengono aggiunti al ticket come commenti privati.
Jira
Dai ai tuoi tecnici Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza from inside Jira issues. Crea un link di sessione dal problema, condividilo con l'utente e collegati al suo computer, aggiungendo i log di sessione al problema.
ServiceNow
Avvia Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza sessions da ServiceNow tramite l'app Splashtop dallo Store ServiceNow. Gli utenti possono scaricare l'app della sessione direttamente dalla vista dell'incidente e i log delle sessioni possono essere consultati per l'incidente.
Salesforce
Supporta i computer degli utenti finali senza uscire da Salesforce. Avvia una sessione remota da Casi, Lead, Opportunità, Account o Contatti, e aggiungi i log delle sessioni al record quando hai finito.
Microsoft Teams
Offre Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza direttamente da una chat Microsoft Teams. Crea una scheda di supporto con un link alla sessione per il tuo utente, poi collegati quando il bot Splashtop mostra che è pronto. I registri delle sessioni sono disponibili nella scheda dei log sessioni dell'app.
HaloITSM/HaloPSA
Inizia sessioni non supervisionata agli asset di Halo e invia inviti all'assistenza supervisionata dai ticket e dalla chat live, tutto dalla console Halo. Le note di sessione vengono aggiunte nuovamente al ticket o alla chat.
SysAid
Bring Assistenza computerizzata a distanza, guidata dall'IA,
supporto remoto, teleassistenza in SysAid. SysAid Copilot identifica il dispositivo giusto dal record di servizio e genera il collegamento della sessione, e ogni sessione viene registrata automaticamente nel Ticket Journey. Disponibile per i clienti SysAid cloud .
Sicurezza degli endpoint
BITDEFENDER
Proteggi gli endpoint che supporti con Splashtop Antivirus, alimentati da Bitdefender, distribuiti e gestiti dalla stessa console che usi per Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza. Bitdefender EDR e MDR sono disponibili anche come add-on.
CrowdStrike
Consulta le rilevazioni Falcon di CrowdStrike nella console Splashtop, aprili in Falcon per un'analisi più approfondita e collegati all'endpoint interessato per risolvere il problema. Acquista CrowdStrike tramite Splashtop, oppure porta la tua licenza con Splashtop AEM.
SentinelOne
Installare agenti SentinelOne su richiesta o automaticamente tramite le policy di sicurezza degli endpoint e confermare la copertura di protezione dalla console Splashtop. Acquista SentinelOne tramite Splashtop, oppure porta la tua licenza con Splashtop AEM.
Identità, SSO e Registrazione (Enterprise)
Microsoft Entra ID
Permette ai tecnici di accedere a Splashtop con i loro account Microsoft Entra ID tramite il single sign on SAML. Puoi configurarlo dall'app Splashtop nella galleria delle applicazioni Entra.
JUMPCLOUD
Autenticati su Splashtop con JumpCloud SSO e fornisci, aggiorna e deprovisiona automaticamente utenti e gruppi tramite SCIM.
ONELOGIN
Accedi a Splashtop con le tue credenziali OneLogin per un accesso singolo centralizzato e sicuro.
Splunk
Esporta automaticamente i log delle sessioni, gli accessi, i trasferimenti di file, le chat e le modifiche alla configurazione di Splashtop su Splunk per il monitoraggio della sicurezza, la conformità e le indagini.
Gestione dei dispositivi mobili
JAMF
Distribuisci Splashtop ai dispositivi gestiti da Jamf con Jamf Pro. Puoi quindi fornire assistenza non supervisionata ai Mac gestiti e aiutare gli utenti iOS tramite la condivisione dello schermo.
IBM MaaS360
Trova Splashtop nel IBM MaaS360 Marketplace per aggiungere Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza insieme ai controlli MDM e MAM di MaaS360, inclusi iOS remote view e Android Controllo remoto,
controllo a distanza.
AppTec360
Splashtop Remote Support si integra con AppTec360 MDM/MAM per supportare la visualizzazione remota su iOS e Android Controllo remoto,
controllo a distanza.