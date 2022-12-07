Splashtop Personal
Accesso remoto al computer in modo semplice, per uso personale e non commerciale. L'uso commerciale, compreso il lavoro da casa, richiede una versione di prova aziendale o un abbonamento.
Accedi in remoto al tuo computer da qualsiasi dispositivo
Utilizza Splashtop Personal gratuitamente sulla tua rete Wi-Fi di casa per accedere al tuo computer di casa comodamente dal divano o dalla camera da letto. Abbonati al pacchetto Anywhere Access Pack per accedere ai tuoi computer di casa da qualsiasi luogo tramite Internet.
Approfitta di altre opzioni sottoscrivendo un abbonamento a Splashtop
Per uso commerciale e personale
Splashtop Remote Access
Accedi ai tuoi computer personali e professionali da qualsiasi luogo. Ottieni funzioni aggiuntive come il supporto multi-monitor, il trasferimento di file, la stampa remota, le licenze di gruppo, il supporto tecnico prioritario e molto altro ancora. A partire da 5,50 € al mese.
Per uso personale
Anywhere Access Pack
Accedi in remoto a un massimo di due computer domestici da qualsiasi luogo, purché sia disponibile una connessione a Internet. Le tue sessioni sono sempre sicure al 100%. 6,99 € al mese o 24,99 € all'anno se ti abboni qui.
Per uso personale
Productivity Pack
Aggiungi annotazioni in tempo reale e scorciatoie sullo schermo quando ti colleghi da iPad e tablet Android abbonandoti al Productivity Pack. 15,49 € all'anno se ti abboni qui.
Non disponibile per iPhone.
I prezzi potrebbero essere più alti negli app store di terze parti.
Software di accesso remoto gratuito per uso personale
Splashtop Personal è gratuito* per uso personale e non commerciale sulla tua rete domestica locale. Accedi a un massimo di 2 computer non utilizzati per scopi professionali o commerciali comodamente dal tuo divano o dalla tua camera da letto utilizzando un iPhone, iPad o dispositivo Android per l'accesso remoto da mobile, oppure accedi al tuo computer remoto da un altro computer.
*Gratuito nella rete domestica locale. Per connettersi da una rete esterna è necessario un abbonamento.
Funzionalità di Splashtop Personal
Accedi a tutto
Accedi a tutte le app, i file, i video e la musica sul tuo computer. Visualizza e modifica file Microsoft Office e PDF. Visualizza e modifica file Microsoft Office e PDF. Naviga sul web con Chrome, Firefox, Edge e Safari. Gioca a giochi per PC e Mac ad uso intensivo di grafica. Godi dell'intera libreria di video e musica. E di più!
Ampio supporto per dispositivi
Accedi al tuo Mac e al tuo PC Windows praticamente da qualsiasi dispositivo mobile o computer. Splashtop Personal funziona su diversi sistemi operativi.
Solo per uso non commerciale
Splashtop Personal è riservato all'uso non commerciale, per accedere a un massimo di 2 computer. Se utilizzi Splashtop per lavoro, acquista Splashtop Remote Access.
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