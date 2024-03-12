Stephen Ng viene nominato membro del consiglio di amministrazione di HDI San Francisco Bay Area
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Nella sua nuova veste di vicepresidente delle comunicazioni, Ng cerca di migliorare l'impegno della comunità, aumentare la consapevolezza del capitolo e affrontare le sfide in continua evoluzione dei professionisti IT.
CUPERTINO, California, 13 marzo 2024 - Splashtop, leader nelle soluzioni di assistenza remota che semplificano il mondo del lavoro ovunque, e HDI San Francisco Bay Area, un'organizzazione non profit leader nel settore del supporto tecnico e della gestione dei servizi, sono entusiasti di annunciare la nomina di Stephen Ng a nuovo vicepresidente delle comunicazioni. Con oltre trent'anni di esperienza nel settore della tecnologia e dell'assistenza, Ng apporta a HDI un bagaglio di conoscenze e competenze che contribuiscono alla sua missione volta alla promozione del cambiamento, alla valorizzazione delle conoscenze, alla trasformazione dei team, alla creazione di connessioni e alla trasformazione delle sfide in opportunità.
Stephen Ng, attualmente direttore senior del supporto tecnico globale di Splashtop, è stato una figura influente nei settori del supporto tecnico e della gestione dei servizi. La sua vasta esperienza comprende la creazione e lo sviluppo di team di supporto, la promozione del coinvolgimento della comunità e la promozione della leadership di pensiero nel settore e in occasione di eventi importanti, tra cui SupportWorld Live, un evento promosso da HDI.
Nel suo nuovo ruolo presso la sezione HDI San Francisco Bay Area, Ng intende sfruttare la sua esperienza e le sue intuizioni per migliorare il coinvolgimento della comunità, aumentare la consapevolezza della sezione all'interno del settore e affrontare le sfide in continua evoluzione affrontate dai professionisti del settore. Il suo coinvolgimento strategico si concentrerà sulla creazione di una comunità vivace di individui in ogni fase della loro carriera, da coloro che hanno appena iniziato il loro viaggio nel settore tecnologico e sono alla ricerca di connessioni preziose, fino ai professionisti più esperti.
"Entrare a far parte di HDI San Francisco Bay Area in qualità di Vicepresidente delle Comunicazioni è un'opportunità straordinaria per restituire alla comunità che è stata parte integrante della mia carriera", ha dichiarato Stephen Ng. "Il mio obiettivo è promuovere un ambiente coinvolgente e solidale in cui i professionisti possano connettersi, condividere le conoscenze e crescere insieme. HDI è la piattaforma migliore non solo per coltivare la prossima generazione di talenti tecnologici, ma anche per offrire ai veterani come me la possibilità di contribuire alla comunità, condividere le conoscenze e guidare gli altri verso il successo."
HDI San Francisco Bay Area offre una serie completa di corsi di formazione e di certificazione, conferenze leader del settore e opportunità di networking pensate per far progredire la strategia, le operazioni e i team dei suoi membri. Nel suo nuovo ruolo, Ng intende concentrarsi sulla rivitalizzazione del coinvolgimento delle sedi locali e sulla promozione della missione e dei valori di HDI sia a livello nazionale che locale.
"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Stephen Ng nel nostro team di leadership", ha dichiarato Terri Oropeza, presidente di HDI San Francisco Bay Area. "La sua comprovata esperienza, la sua profonda conoscenza del settore e il suo impegno nel coinvolgimento della comunità IT fanno di lui una risorsa inestimabile per la nostra organizzazione. Non vediamo l'ora di vedere l'impatto positivo che porterà ai nostri membri e alla più ampia comunità del supporto tecnico e della gestione dei servizi."
Per ulteriori informazioni su HDI San Francisco Bay Area e sui prossimi eventi, visita SFHDI.org.
Informazioni su HDI San Francisco Bay Area
HDI San Francisco Bay Area è un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla valorizzazione della comunità del supporto tecnico e della gestione dei servizi. Con oltre tre decenni di esperienza, HDI collabora con professionisti e organizzazioni al fine di migliorare le prestazioni attraverso formazione completa, certificazioni, conferenze, servizi di consulenza e opportunità di networking. In quanto parte di HDI, leader globale nel settore dell'assistenza tecnica e della gestione dei servizi, HDI San Francisco Bay Area si impegna a far progredire gli standard e le pratiche del settore a beneficio dei suoi membri e della comunità in generale. SFHDI.org
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Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com