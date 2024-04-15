Splashtop presenta al NAB Show funzionalità migliorate di editing audio e video
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La suite di miglioramenti delle prestazioni di Splashtop Enterprise offre un'esperienza remota impareggiabile durante l'utilizzo di strumenti di editing avanzati.
LAS VEGAS, California - Splashtop, leader nelle soluzioni di supporto remoto che semplificano il mondo del lavoro a distanza, presenta al NAB Show di quest'anno delle funzionalità avanzate per la sua soluzione Enterprise, tutte progettate pensando ai professionisti del broadcasting e dei media.
Splashtop Enterprise è ottimizzato per offrire un'esperienza remota velocissima e di estrema precisione agli utenti che eseguono attività come il montaggio video e la sincronizzazione labiale. Splashtop è inoltre ottimizzato per una vasta gamma di hardware, tra cui le più recenti schede grafiche e unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia, Intel e AMD.
Per iniziare una sessione remota, i professionisti dei media devono semplicemente accedere alle loro postazioni di lavoro in studio utilizzando il single sign-on (SSO) e accedere immediatamente all'hardware esistente, alle applicazioni desktop, ai plugin e ai potenti processori dal loro computer, laptop o dispositivo mobile. La suite di funzionalità creative della soluzione - tra cui velocità 4k, audio ad altissima fedeltà, supporto multimonitor e colore 4:4:4 - consente agli utenti di soddisfare le esigenze delle produzioni odierne in tempo reale senza sacrificare velocità, qualità o affidabilità.
"Negli ambienti multimediali frenetici, la semplicità e l'efficienza sono elementi fondamentali. Stiamo cercando di stabilire il punto di riferimento per quanto riguarda la produzione e la collaborazione a distanza", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "In qualità di Video Solution Partner, il nostro obiettivo è garantire che gli utenti abbiano accesso agli strumenti di cui hanno bisogno e possano ottenere prestazioni eccezionali ovunque si trovino."
Suite di funzioni creative:
Alte prestazioni e bassa latenza: lavora in tempo reale con qualità 4k HD e framerate fino a 60 fotogrammi al secondo (e streaming iMac Pro Retina 5K). Splashtop è stato sottoposto a benchmark e raggiunge fino a 240 fps.
Passthrough del microfono: collega virtualmente un ingresso per microfono locale con un computer remoto e accedi senza problemi alle app necessarie, come programmi di registrazione, di riunione e di dettatura.
Audio ad altissima fedeltà: con il supporto di bitrate audio elevatissimi, Splashtop risponde alle esigenze più importanti dell'editing audio di precisione, della sincronizzazione AV e della post-produzione, assicurando che ogni sfumatura dell'audio venga catturata e riprodotta in modo impeccabile.
Campionamento del colore 4:4:4: sperimenta una precisione del colore, un contrasto e un dettaglio dell'immagine senza precedenti con il supporto di Splashtop per il campionamento del colore 4:4:4, fondamentale per i progetti in cui la precisione del colore non è negoziabile.
Supporto per stilo remoto: migliora il tuo controllo creativo con il supporto per la regolazione della pressione, dell'orientamento, dell'inclinazione e delle dimensioni dei dispositivi stilo e delle penne durante le sessioni remote.
Wacom Bridge: nuova tecnologia innovativa sviluppata congiuntamente da Wacom e Splashtop, che offre una collaborazione senza soluzione di continuità tra i dispositivi Wacom e il tuo spazio di lavoro digitale sempre e ovunque.
Supporto multimonitor: consente ai professionisti di selezionare e visualizzare gli schermi remoti in un'unica finestra o di suddividere ogni monitor in finestre separate, adattate alla loro configurazione locale.
Trasferimento file affidabile: la funzione aggiornata di trasferimento file estremamente efficiente consente di trasferire facilmente i file tra i computer con il drag-and-drop, ottimizzando il processo creativo e la collaborazione senza la necessità di avviare una sessione remota.
Con Splashtop Enterprise, i professionisti dei media possono utilizzare in remoto strumenti di broadcasting, produzione live e trasmissione con prestazioni video e audio di alta qualità con la stessa facilità con cui si trovano in studio. La soluzione consente ai team di collaborare efficacemente in tempo reale, condividere le schermate, annotare e comunicare in modo chiaro, indipendentemente dalla loro posizione.
Splashtop dà priorità al controllo degli accessi e alla privacy dei dati e dei contenuti, offrendo solide funzioni di sicurezza per garantire operazioni sicure e affidabili. L'azienda si impegna a supportare le esigenze di broadcasting 24 ore su 24. Il suo team di assistenza clienti fornisce soluzioni rapide ed efficienti, assicurando che le operazioni di broadcasting si svolgano senza problemi e senza interruzioni.
Vieni a trovarci allo stand 10052 del NAB Show per assistere a una demo dal vivo e scoprire in prima persona le prestazioni di Splashtop Enterprise, oppure visita il nostro sito online per conoscere le soluzioni per i media, l'intrattenimento e il broadcasting.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com