Splashtop presenterà le innovative soluzioni di accesso remoto al SupportWorld Live 2024
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Vieni al SupportWorld Live con Splashtop per dare uno sguardo al futuro dell'assistenza IT
CUPERTINO, California, 15 aprile 2024 - Splashtop, leader nelle soluzioni di assistenza remota che semplificano il mondo del lavoro da qualsiasi luogo, è entusiasta di annunciare la sua partecipazione come espositore alla prossima conferenza SupportWorld Live. Questo evento di primo piano per i professionisti dei servizi e dell'assistenza si terrà dal 29 aprile al 1 maggio 2024 presso il Colorado Convention Center di Denver, Colorado.
SupportWorld Live è un evento che riunisce oltre 1.500 professionisti del settore in un'unica sede per esplorare la selezione più completa di tecnologie e servizi. L'evento, organizzato da HDI, una società di Informa, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per coloro che desiderano essere all'avanguardia nel mondo in rapida evoluzione del supporto e della gestione dei servizi.
Splashtop sarà presente allo stand 211 per presentare le sue soluzioni all'avanguardia per l'accesso remoto e il supporto IT, tra cui Splashtop Enterprise e Splashtop SOS. Queste piattaforme sono state progettate per consentire ai professionisti IT di fornire sicurezza, assistenza continua e migliorare l'efficienza operativa su più endpoint. I partecipanti scopriranno il modo in cui le funzionalità di integrazione di Splashtop, abbinate alle principali piattaforme ITSM come ServiceNow e Zendesk, possono snellire i flussi di lavoro e ridurre in modo significativo i tempi di inattività degli utenti finali.
"In qualità di espositore al SupportWorld Live, Splashtop è lieta di dimostrare come le nostre soluzioni di accesso remoto possano aiutare i professionisti IT nelle loro operazioni quotidiane, consolidando più strumenti IT in un'unica piattaforma, migliorando l'esperienza di assistenza e incrementando la gestione dei tecnici. I nostri strumenti sono stati creati per soddisfare le esigenze critiche dei dirigenti e del personale di supporto IT di oggi, offrendo soluzioni sia on-premise che cloud", ha dichiarato Stephen Ng, Senior Director of Global Technical Support di Splashtop e Vice President of Communications di HDI San Francisco Bay Area Chapter. "Sono anche orgoglioso di vedere come HDI faciliti continuamente questi incontri cruciali per il settore. Questi eventi non solo presentano soluzioni innovative come la nostra, ma promuovono anche una comunità in cui i professionisti della gestione dei servizi possono scambiare opinioni e far progredire il settore."
I partecipanti alla conferenza sono invitati a visitare lo stand di Splashtop per una dimostrazione dal vivo e la possibilità di vincere un Hypervolt 2 Pro. Si tratta di un'opportunità unica per vedere in prima persona come le soluzioni di Splashtop possono ottimizzare le operazioni di supporto IT e migliorare la fornitura di servizi su vari dispositivi.
Per maggiori informazioni su Splashtop e sulle sue pluripremiate soluzioni di accesso e supporto remoto, visita Splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com