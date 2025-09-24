Splashtop riconosciuto come leader regionale in Europa e Canada nei rapporti G2 Autunno 2025
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Il momentum nella gestione degli endpoint e delle patch riflette la fiducia dei clienti, il ROI e l'adozione guidata dalla conformità
CUPERTINO, Calif., 24 set 2025 – Splashtop ha annunciato oggi una forte performance nei G2 Fall 2025 Reports, ottenendo riconoscimenti in Gestione degli Endpoint, Gestione delle Patch, Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, e categorie di Desktop remoto. Con designazioni che si estendono in EMEA, Europa, Regno Unito e Canada, Splashtop continua a espandersi globalmente offrendo soluzioni che garantiscono un ROI misurabile e la conformità per i team IT.
Punti salienti
Nominato Leader del Momento per Endpoint Management e High Performer nel rapporto EMEA Regional Grid®
Riconosciuto come Leader Regionale per accesso remoto, supporto remoto, teleassistenza e desktop remoto in EMEA, Europa, Regno Unito e Canada.
Assegnato il miglior ROI stimato sia nelle categorie Endpoint Management che Patch Management
La gestione delle patch ha ottenuto badge per la più veloce implementazione, la più facile da usare, e gli utenti più propensi a raccomandare su tutte le dimensioni delle organizzazioni
Forza regionale e convalida del cliente
Nel rapporto EMEA Regional Grid® per Endpoint Management, Splashtop è stato nominato sia Leader del Momento che High Performer. I revisori hanno fornito una convalida eccezionale, con il 98% che ha dichiarato che raccomanderebbe Splashtop e il 100% concorda che il prodotto sta andando nella giusta direzione.
In tutta Europa e nel Regno Unito, Splashtop è stato nominato Leader Regionale per Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza e Desktop remoto. Nel Europe Regional Grid® Report per Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, i revisori hanno unanimemente elogiato il supporto multipiattaforma di Splashtop e l'accesso remoto non supervisionata, con il 94% che ha evidenziato il reboot remoto come una funzione apprezzata. La sicurezza rimane centrale per la fiducia dei clienti, con Splashtop che ottiene valutazioni elevate per la soddisfazione delle capacità come la crittografia dei dati (97%) e la conformità (96%).
"Piattaforma trasversale conveniente on demand e assistenza non supervisionata con add-on efficaci. Splashtop soddisfa le nostre esigenze per mantenere numerosi server cloud e on-premises, principalmente Windows e macOS, così come supporto on demand per gli utenti finali dei nostri clienti, che include alcuni dispositivi IOS e Android. È facile da configurare e installare ed è molto più conveniente rispetto ai sistemi precedenti che abbiamo utilizzato. Splashtop è utilizzato ogni giorno!” - Utente verificato in Software informatico
Momento di Endpoint & Patch Management
Splashtop ha continuato la sua ascesa nella gestione del patch, guadagnando il miglior ROI stimato e ottenendo distintivi per usabilità e adozione. I clienti hanno riconosciuto che le capacità di gestione del patch di Splashtop AEM sono state riconosciute per l'Implementazione più Veloce (in generale e per le PMI), la Più Facile da Usare e gli Utenti Più Propensi a Raccomandare. Insieme ai riconoscimenti per la gestione degli endpoint, questi successi convalidano la strategia di Splashtop per aiutare i team IT a consolidare gli strumenti, migliorare il tempo di valorizzazione e fornire patching in tempo reale e automazione che rispondono alle esigenze più urgenti dei team IT con risorse limitate.
"Splashtop funziona dal tuo telefono, computer o tablet. E puoi accedere a distanza a un telefono, computer o tablet. Con l'add-on per endpoint, è quasi robusto quanto Kaseya. Stanno aggiungendo sempre più funzionalità e ha il potenziale per essere IL Controllo remoto, controllo a distanza software di gestione degli endpoint di riferimento." - Michael M., Senior Manager di Amministrazione dei Sistemi
Sicurezza & Conformità per l'IT europeo
La crescita di Splashtop in Europa è in linea con i crescenti requisiti di conformità e sicurezza, tra cui il Digital Operational Resilience Act (DORA), NIS2 (direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 2), ENS (Entry Summary Declaration) e il Cyber Resilience Act (CRA). Splashtop può consentire ai team IT di soddisfare questi requisiti con:
crittografia AES a 256 bit, TLS e autenticazione multi-fattore
Patching automatico e scansione delle vulnerabilità tramite Splashtop Gestione autonoma degli endpoint
Registrazione dettagliata e verifica dei dispositivi per l'audibilità
Certificazione ISO/IEC 27001:2022 e SOC 2, conformità RGPD e infrastruttura cloud sovrana europea
“Splashtop ci offre la possibilità di installare e monitorare tutte le nostre diverse macchine in un modo molto più gestibile rispetto anche alle opzioni più costose di Microsoft e altri. Dall'implementazione di script alla conformità di sicurezza, Splashtop può assistere in tutto. Se mai incontri un problema, il loro supporto clienti è anche rapido ad aiutare e sempre disponibile.” - Drew E., Amministratore di sistema
“I leader IT globali stanno scegliendo Splashtop perché forniamo risultati che contano: ritorno più rapido, conformità semplificata e soluzioni che i loro team possono adottare in giorni anziché mesi”, ha dichiarato Alexander Draaijer, General Manager & Vice President Sales, Americas & EMEA, Splashtop, con sede ad Amsterdam. “Questo riconoscimento da G2 riflette il forte impatto che stiamo vedendo nella regione, poiché organizzazioni di tutte le dimensioni cercano partner fidati che possano aiutarli a raggiungere sia l'efficienza che la resilienza.”
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.