La sicurezza non può essere messa da parte per dopo. Proteggere i tuoi dispositivi e endpoint è essenziale, il che significa che hanno bisogno degli ultimi aggiornamenti di sicurezza per difendersi da minacce e vulnerabilità. Il patching in tempo reale rende tutto questo non solo possibile, ma facile e conveniente.
Man mano che le forze lavoro diventano sempre più remote e le aziende adottano politiche di Bring Your Own Device (BYOD (portare il dispositivo)), le minacce alla sicurezza informatica si sono evolute di conseguenza. Le organizzazioni devono mantenere dispositivi e applicazioni adeguatamente aggiornati per proteggere gli ambienti distribuiti, il che richiede strumenti che possano sia automatizzare i rollout delle patch sia funzionare su endpoint remoti.
Con questo in mente, esaminiamo il patching in tempo reale, perché è importante e come soluzioni come Splashtop AEM lo rendono possibile.
Perché il Patching Tradizionale è Insufficiente
La prima domanda che molti si pongono è: Cosa c'è di sbagliato nel patching manuale? Anche se può sembrare che aggiornare manualmente i dispositivi richieda poco più che cliccare un pulsante “aggiorna” e chiamare il giorno, gestire le patch su ambienti di endpoint grandi e remoti può essere una sfida e soggetto a errori.
La gestione tradizionale delle patch ha diversi inconvenienti che possono ritardare il patching e lasciare le vulnerabilità di sicurezza non affrontate, tra cui:
Distribuzione ritardata: Applicare manualmente patch agli endpoint e alle applicazioni può essere un processo che richiede tempo e spesso interrompe il lavoro. Di conseguenza, spesso viene ritardato, sia intenzionalmente per evitare interruzioni che non intenzionalmente poiché vengono aggiornati prima altri endpoint.
Supervisione manuale: Quando le organizzazioni hanno più endpoint da gestire, aggiornare manualmente ciascuno può essere dispendioso in termini di tempo e soggetto a errori umani. Gli strumenti di automazione in tempo reale possono eliminare la necessità di supervisione manuale rilevando e distribuendo automaticamente gli aggiornamenti delle patch su tutti gli endpoint.
Conformità incoerente: Il patching manuale può anche portare a patching incoerente sugli endpoint, poiché i dispositivi vengono saltati o trascurati. Questo rischia di lasciare i dispositivi vulnerabili e aperti allo sfruttamento, fornendo alle minacce informatiche un facile punto di accesso.
Vulnerabilità sfruttate prima della patch: Le patch sono progettate per chiudere le vulnerabilità conosciute e quelle appena scoperte, e se i programmatori sono a conoscenza delle vulnerabilità da affrontare, è probabile che anche gli attaccanti lo siano. Aspettare di installare una patch comporta il rischio di permettere l'accesso agli attaccanti e, una volta sfruttata una vulnerabilità, applicare la patch non annullerà i danni che possono causare.
Come il patching ritardato alimenta le violazioni dei dati e i fallimenti di conformità
Quasi tutti hanno visto almeno una volta comparire una notifica di aggiornamento sul proprio dispositivo e hanno selezionato “Ricordamelo più tardi”, se non di più. Dopotutto, gli aggiornamenti delle patch possono richiedere tempo e interrompere una giornata lavorativa intensa, quindi ritardarli per un momento migliore sembra ragionevole. Ovviamente, lo rinviano nuovamente la prossima volta che appare, poi ancora e ancora.
Rimandare le patch può essere incredibilmente rischioso. Lascia i sistemi esposti a vulnerabilità note, che hacker, cyber attaccanti e altri attori malevoli possono facilmente sfruttare. Ciò porta a una maggiore probabilità di violazioni dei dati e al mancato rispetto degli standard di conformità alla sicurezza.
Gli aggiornamenti tempestivi sono essenziali per mantenere la sicurezza. Mantenere dispositivi e applicazioni aggiornati non solo riduce le vulnerabilità e le superfici d'attacco, ma è anche un requisito per molti standard di conformità IT e normativi.
Dalla Rilevazione alla Difesa: Come il Patching in Tempo Reale Protegge gli Endpoint
Fortunatamente, questi problemi e rischi possono essere facilmente evitati con patching in tempo reale. Applicare automaticamente patch a app ed endpoint non appena gli aggiornamenti diventano disponibili aiuta a colmare il divario tra il rilevamento della vulnerabilità e lo sfruttamento della minaccia, mantenendo i dispositivi aggiornati senza bisogno di intervento manuale.
Questo cambia essenzialmente il patching da un compito reattivo e manuale a una difesa proattiva e automatica. Con una soluzione come Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint), saprai non appena una patch sarà disponibile, quindi potrai pianificare e distribuire la patch su endpoint distribuiti senza dover aggiornare ciascun dispositivo. Splashtop AEM può anche programmare aggiornamenti automatici nei momenti più convenienti, evitando così interruzioni.
Di conseguenza, gli endpoint possono rimanere continuamente protetti senza interrompere i processi aziendali o occupare la giornata del team IT.
Perché il Patching in Tempo Reale è Importante per l'IT e l'Uptime
Con questo in mente, esaminiamo alcuni dei benefici del patching in tempo reale, in particolare riguardo al suo impatto sui team IT e sulla produttività aziendale. Oltre alla sicurezza migliorata, il patching in tempo reale porta molteplici vantaggi ai team IT e alle aziende, tra cui:
Conformità migliorata: Gli standard di sicurezza e le normative richiedono tipicamente che i dispositivi e le applicazioni rimangano completamente aggiornati e patchati per proteggerli dalle vulnerabilità note. Il patching in tempo reale aiuta a garantire che gli endpoint siano patchati il più rapidamente possibile, assicurando la conformità normativa.
Riduzione dei tempi di inattività: Il patching può richiedere tempo, il che significa che il patching manuale può rallentare il lavoro mentre i dipendenti attendono che le patch siano installate e i dispositivi riavviati. Il patching in tempo reale può automatizzare l'installazione delle patch, pianificandole in un momento più conveniente che non interrompa il lavoro.
Minore carico sui team IT: Il patching manuale può essere un processo ripetitivo e dispendioso in termini di tempo per i team IT, specialmente quando devono aggiornare più endpoint remoti. Gli strumenti di automazione e patching in tempo reale possono eliminare questo onere pianificando e installando automaticamente le patch, liberando i team IT per affrontare preoccupazioni più immediate.
Aumento della produttività: Quando si ha una sicurezza migliore, aggiornamenti più recenti, meno tempi morti e un team IT sempre disponibile, è naturale che la produttività migliori. Il patching in tempo reale libera tempo per dipendenti e team IT di concentrarsi sul loro lavoro senza distrazioni e aiuta a mantenere i loro dispositivi al sicuro, portando a un aumento dell'efficienza in un'organizzazione.
Patching in Tempo Reale: Il Futuro degli Ambienti IT Remoti
Il patching in tempo reale non è solo una caratteristica "bella da avere"; è una necessità per strategie di sicurezza pronte al futuro, specialmente dato l'aumento del lavoro ibrido e del lavoro remoto, degli ambienti BYOD (portare il dispositivo) e dell'Internet delle Cose (IoT).
Una protezione continua e automatizzata è essenziale per supportare le forze lavoro ibride e remote, poiché qualsiasi endpoint non protetto o applicazione obsoleta può mettere a rischio non solo i dispositivi, ma l'intera rete. I dipendenti devono essere in grado di lavorare dai dispositivi che preferiscono e da qualsiasi posizione senza correre rischi per la sicurezza, il che richiede patch correttive e sicurezza aggiornata.
Allo stesso tempo, è importante utilizzare una soluzione di patching che possa scalare facilmente, tenendo il passo con la tua crescita man mano che nuovi dispositivi si uniscono alla tua rete. Questo aiuta a garantire che tu possa mantenere patch e aggiornamenti adeguati per tutti i tuoi dipendenti e endpoint, indipendentemente da come cambia il tuo ambiente o quali dispositivi si connettono.
Adottare un patching scalabile, automatizzato e in tempo reale fa più che ridurre il rischio. Garantisce la resilienza della tua postura di cybersecurity, così puoi mantenere aggiornati e sicuri i tuoi endpoint, ovunque lavorino i tuoi dipendenti.
Patch in tempo reale con Splashtop AEM: riduci i tempi di inattività, rafforza la sicurezza
Se stai cercando una soluzione robusta e potente con patching in tempo reale e protezione automatica degli endpoint, Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) ha tutto ciò di cui hai bisogno e molto di più. Con Splashtop AEM, puoi rilevare e distribuire automaticamente le patch in ambienti di endpoint distribuiti, insieme a informazioni sulle vulnerabilità basate su CVE alimentate dall'IA, avvisi proattivi e correzioni automatiche tramite Smart Actions.
L'automated patch management di Splashtop AEM protegge contro le vulnerabilità e mantiene la sicurezza aggiornata automatizzando gli aggiornamenti per sistemi operativi e software di terze parti. Non appena una patch è disponibile, Splashtop AEM può iniziare a programmare e distribuire la patch su endpoint remoti, mantenendo i sistemi sicuri in tempo reale senza richiedere ai team IT di aggiornare manualmente ciascun dispositivo.
Di conseguenza, Splashtop AEM può distribuire rapidamente aggiornamenti di sicurezza, affrontare vulnerabilità sui dispositivi e garantire operazioni ininterrotte, perfino per team remoti.
Splashtop AEM fornisce ai team IT gli strumenti e la tecnologia di cui hanno bisogno per monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il loro carico di lavoro. Questo include:
Patch automatiche per OS, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE potenziati dall'AI.
Framework di policy personalizzabili.
Tracciamento e gestione dell'inventario su tutti gli endpoint
Avvisi e rimedi per risolvere automaticamente i problemi.
Azioni in background per la risoluzione dei problemi e la gestione del sistema senza interrompere gli utenti finali.
