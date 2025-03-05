Splashtop è stata riconosciuta come leader della categoria GetApp 2025 per il software MSP
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Il riconoscimento evidenzia l'impegno di Splashtopnell'aiutare MSPs a semplificare la gestione delle IT remote, migliorare la sicurezza e ridurre i costi operativi.
CUPERTINO, California, mar. 6, 2025 - Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro ovunque, è stata nominata leader di categoria nel rapporto GetApp 2025 per il software Managed Service Provider (MSP). Questo riconoscimento si basa sul feedback verificato degli utenti e dimostra la dedizione di Splashtopnel dotare MSPs di strumenti potenti ma convenienti. Le sue soluzioni semplificano la gestione remota IT , migliorano la sicurezza e migliorano l'erogazione dei servizi per 40.000 MSPs in tutto il mondo.
GetApp, una piattaforma affidabile di confronto e recensione di software, valuta e valuta il software in base a cinque criteri chiave per i suoi leader di categoria: facilità d'uso, rapporto qualità-prezzo, funzionalità, assistenza clienti e probabilità di raccomandazione. Splashtoppunteggio di 90 su 100 funge da punto di prova, convalidando la sua capacità di soddisfare le esigenze in evoluzione di MSPs.
Aiutare MSPs a superare le sfide della gestione IT
MSPs operano in un panorama IT in rapida evoluzione, in cui le aspettative dei clienti per un'assistenza rapida e senza interruzioni sono più alte che mai. La gestione di ambienti IT diversificati, la garanzia della conformità alla sicurezza e il controllo dei costi sono preoccupazioni costanti. Molti MSPs sono alla ricerca di soluzioni scalabili ed economiche che consentano loro di rispondere rapidamente ai problemi IT mantenendo al contempo elevati livelli di sicurezza e servizio.
Splashtop aiuta MSPsad affrontare queste sfide fornendo una piattaforma di accesso e supporto remoto rapida e affidabile che consente ai tecnici di risolvere IT problemi in tempo reale, riducendo i tempi di inattività, aumentando l'efficienza e rafforzando la fiducia dei clienti. Grazie all'ampio supporto di dispositivi, tra cui Windows, Mac, Linux, iOS, Androide Chromebook, MSPs possono assistere i propri clienti sempre e ovunque, senza costosi aggiornamenti dell'infrastruttura. Inoltre, le solide funzionalità di sicurezza, come l'autenticazione a più fattori, l'attendibilità del dispositivo e la crittografia, offrono a MSPs sicurezza nella protezione degli ambienti IT dei propri clienti.
"MSPs operano con margini ridotti al minimo con una crescente necessità di migliorare la sicurezza, l'efficienza e i costi, garantendo al contempo che i sistemi dei loro clienti rimangano operativi e sicuri", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Riconosciamo queste sfide e ci impegniamo a fornire soluzioni convenienti che semplifichino e automatizzino la gestione IT remota senza compromettere la sicurezza o le prestazioni. Il nostro obiettivo è aiutare MSPs a lavorare in modo più intelligente, a rispondere più rapidamente e a scalare le loro attività con fiducia".
Riconoscimento guidato dal cliente
La posizione di Splashtop nel GetApp Category Leaders Report 2025 è supportata dal feedback positivo dei professionisti IT che utilizzano quotidianamente la sua piattaforma.
"Facile da implementare, accedere e utilizzare. Splashtop è davvero un agente remoto indispensabile per gli MSP, indipendentemente dalle dimensioni". – Andrew M., Informatica e Servizi, 1-10 dipendenti
Splashtop è fondamentale per la nostra Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, soluzioni di teleassistenza e non ci ha mai deluso anche nelle situazioni più faticose. Splashtop è molto reattivo e non presenta mai problemi o irregolarità". – Kyle S., Informatica e Servizi, 51-200 dipendenti
«Splashtop lo usiamo da molti anni e ha un'implementazione davvero semplice oltre ad essere aggiornato frequentemente, tutte le funzionalità standard più alcuni extra sono inclusi nella confezione». – Aaron F., Informatica e servizi, 51-200 dipendenti
I professionisti IT e MSP alla ricerca di una soluzione di accesso e supporto remoto ad alte prestazioni e conveniente possono saperne di più su www.splashtop.com. Inizia oggi stesso una prova gratuita o richiedi una demo personalizzata.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e IT / MSP Assistenza computerizzata a distanza,
Supporto remoto, Teleassistenza Offri un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere la qualità 4K HD, il supporto multi-monitor e 60 fps con latenza ultra bassa. Splashtop è dotato di funzionalità di sicurezza avanzate, ampio supporto per i dispositivi e un servizio clienti reattivo. Più di 30 milioni di utenti, 250k aziende, comprese quelle dell'85% delle aziende Fortune 500, usufruiscono dei prodotti Splashtop a livello globale. www.splashtop.com