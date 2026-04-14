Splashtop alimenta il supporto remoto all'interno di Rippling
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L'integrazione incorporata consente ai team IT di accedere e controllare a distanza i dispositivi all'interno di Rippling, con pieno contesto dalla gestione dei dispositivi e dai flussi di lavoro di identità.
CUPERTINO, Calif., 5 maggio 2026 — Splashtop® Inc. è ora integrato direttamente in Rippling, offrendo agli amministratori un accesso con un clic per controllare in modo sicuro i dispositivi Mac e Windows dei dipendenti dall'app Dispositivi. Le funzionalità di Splashtop potenziano i flussi di lavoro di supporto all'interno di Rippling, permettendo ai team IT di avviare sessioni sicure dai record dei dispositivi e di intervenire con il pieno contesto su identità utente, stato del dispositivo e controlli di policy. Con Splashtop integrato, i team IT possono passare direttamente dalla visibilità del dispositivo all'azione remota, accelerando la risoluzione dei problemi assicurando che ogni sessione sia in linea con i requisiti di identità e di policy.
"Splashtop sta diventando sempre più il partner di scelta per le piattaforme software che costruiscono esperienze IT integrate per accesso remoto", ha detto Mark Lee, CEO e Co-fondatore di Splashtop. “Attraverso il nostro lavoro con Rippling, i clienti stanno già vedendo miglioramenti nei flussi operativi, con maggiore velocità, sicurezza e controllo.”
Mentre le organizzazioni consolidano i sistemi aziendali in piattaforme unificate, la capacità di connettersi e operare in modo sicuro sui dispositivi è diventata fondamentale per le operazioni IT. Integrando Splashtop, Rippling arricchisce la sua piattaforma con controllo remoto in tempo reale, dando ai team IT la possibilità di agire immediatamente sulle informazioni dei dispositivi e promuovere flussi di lavoro più reattivi.
“La nostra missione è liberare persone intelligenti per lavorare su problemi difficili”, ha detto Zaafir Kherani, Lead Product Manager di Rippling Device Management. “Integrando Splashtop, permettiamo ai team IT di accedere e supportare in modo sicuro i dispositivi in tempo reale all'interno dello stesso sistema che usano per gestire dipendenti, dispositivi e identità. Questo crea un'esperienza più connessa che aiuta i nostri clienti a muoversi più velocemente e a mantenere il controllo sui loro ambienti.”
La funzionalità è già disponibile. Per maggiori informazioni, visita Rippling Device Management.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale top-rated di soluzioni di accesso remoto e supporto remoto che semplificano la performance sicura nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo dei clienti come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da distribuire, utilizzare e gestire per piccole e medie imprese e aziende, offrendo funzionalità di sicurezza avanzate, elevata velocità di trasmissione, ampio supporto per i dispositivi e supporto clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo i propri termini con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi con Microsoft nei loro sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.
Informazioni su Rippling
Rippling è la principale piattaforma di gestione della forza lavoro che riunisce Risorse Umane, IT e Finanza in un unico sistema unificato. Con Rippling, le aziende possono gestire l'intero ciclo di vita dei dipendenti - dall'assunzione e onboarding alla gestione delle buste paga, benefici, dispositivi e altro - tutto in un unico posto. Costruito su un'unica fonte di verità per i dati dei dipendenti, Rippling automatizza più lavoro di qualsiasi altro sistema, affinché le organizzazioni possano concentrarsi su ciò che conta di più: le loro persone. Fondata nel 2016 e con sede a San Francisco, Rippling serve decine di migliaia di aziende a livello globale. Scopri di più su rippling.com.