Splashtop collabora con Ingram Micro China per offrire soluzioni di accesso e supporto remoto sicure agli utenti cinesi
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HANGZHOU, Cina — 23 luglio 2024 — Splashtop, leader nelle soluzioni di accesso e supporto IT remoto, è lieta di annunciare una partnership strategica con Ingram Micro China. Grazie alla combinazione dell'avanzata tecnologia di controllo remoto desktop di Splashtop e dell'esperienza di Ingram Micro nei servizi tecnici e nella gestione della supply chain, la partnership porterà soluzioni di accesso e supporto remoto sicure a un maggior numero di utenti in Cina.
Grazie alla partnership con Ingram Micro, Splashtop fornirà agli utenti soluzioni di accesso e supporto remoto sicure ed efficienti, consentendo loro di accedere e gestire l'infrastruttura IT ovunque e in qualsiasi momento, rafforzando la collaborazione e il servizio clienti e garantendo al contempo la sicurezza e la conformità dei dati trasmessi. Si prevede che questa forte collaborazione aumenterà la competitività di Ingram Micro nei servizi digitali e aiuterà Splashtop a espandere ulteriormente la sua presenza nel mercato cinese.
"Siamo entusiasti di questa partnership strategica con Ingram Micro China", ha dichiarato Huajiang Xu, direttore generale di Splashtop China. "Ingram Micro è un fornitore IT leader a livello globale e speriamo che, con il supporto di Ingram Micro, le soluzioni tecnologiche di desktop remoto di Splashtop possano aiutare i clienti di Ingram Micro a realizzare la collaborazione remota a livello globale e a guidare ulteriormente la crescita del nostro business in Cina".
Cian Zhang, President of Storage and Security Solutions Product Clustering di Ingram Micro China, ha dichiarato: "La leadership di Splashtop nel lavoro a distanza e nella sicurezza dei dati lo rende un partner ideale per noi. Siamo davvero orgogliosi di questa partnership e non vediamo l'ora di lavorare con Splashtop per portare più innovazione e valore alle aziende cinesi".
Guardando al futuro, Splashtop collaborerà con Ingram Micro China per consentire alle aziende di tutte le dimensioni di prosperare nell'era digitale e di muoversi verso un futuro più digitalizzato.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visita Splashtop.com.
Informazioni su Ingram Micro
Ingram Micro è un'azienda tecnologica leader nell'ecosistema informatico globale. Presente presso quasi il 90% della popolazione globale, svolge un ruolo cruciale nel canale di vendita IT mondiale, consentendo alle aziende, dai produttori di tecnologia ai fornitori di servizi cloud, di accedere a prodotti e servizi specializzati. Ciò che la distingue è l'ampia portata di mercato, le diverse soluzioni di prodotti e servizi e la prima piattaforma di distribuzione digitale e intelligente del settore, Ingram Micro Xvantage™. Per ulteriori informazioni, visita www.ingrammicro.com .