Splashtop nominata vincitrice dei TrustRadius' 2026 Tech Cares Awards per il benessere e lo sviluppo dei dipendenti
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Il riconoscimento riflette una cultura guidata dai fondatori, costruita per supportare i dipendenti nelle diverse fasi della loro carriera e della loro vita.
CUPERTINO, Calif., 1 settembre 2026 — Splashtop Inc. ha annunciato oggi di essere stata nominata vincitrice dei Tech Cares Awards 2026 di TrustRadius, nella categoria benessere e sviluppo dei dipendenti. Il programma annuale premia le aziende tecnologiche B2B che, nell'ultimo anno, sono andate oltre i benefit standard per supportare i propri dipendenti e le comunità, con la categoria di quest'anno dedicata alle organizzazioni che creano ambienti in cui le persone si sentono supportate, valorizzate e messe nelle condizioni di crescere sia professionalmente sia personalmente.
Splashtop è guidata dai suoi fondatori fin dai suoi inizi, quasi 20 anni fa, e questa storia continua a influenzare il modo in cui l'azienda tratta il proprio team. La cultura aziendale si basa sull'idea che i dipendenti diano il meglio di sé, e restino più a lungo, quando si sentono valorizzati e in sintonia con le persone che li circondano. Questo si riflette nel modo in cui Splashtop supporta le persone nelle diverse fasi della loro carriera e della loro vita personale, sia che siano agli inizi del proprio percorso professionale e vogliano creare relazioni, sia che stiano affrontando nuove responsabilità a casa.
"Costruire un'azienda con una visione di lungo termine significa creare un luogo di lavoro in cui le persone abbiano il supporto e le opportunità per crescere insieme ad essa", ha dichiarato Mark Lee, CEO e Co-founder di Splashtop. "Vogliamo che i nostri dipendenti si sentano connessi alle persone con cui lavorano, abbiano le risorse disponibili quando hanno bisogno di supporto e continuino a svilupparsi nel corso della loro carriera. Questo riconoscimento riflette la cultura che i nostri team hanno costruito insieme."
Splashtop supporta i dipendenti in diverse aree di benessere e sviluppo, tra cui il benessere fisico, le tappe della vita e la comunità.
Benessere integrato nella giornata lavorativa
Corsi di fitness in sede, tra cui boxe, circuit training e Pilates, sconti in palestra e uno spazio dedicato all'allenamento offrono ai dipendenti modi per mantenersi attivi senza lasciare l'ufficio. Un buono pasto giornaliero di 20 $ consente ai dipendenti di ordinare da un menù di ristoranti locali con cucine di diverse tradizioni culturali, e le sale relax sono fornite di snack gratuiti e nutrienti per supportare i dipendenti durante tutta la giornata.
Supporto in ogni tappa della vita
I dipendenti possono contare su una serie di risorse pensate per momenti specifici e diverse esigenze della loro vita, disponibili ogni volta che se ne presenta il bisogno. Una Mother's Lounge dedicata offre ai genitori che allattano uno spazio privato e completamente attrezzato da utilizzare al rientro al lavoro dopo la nascita di un figlio. Le risorse per la salute mentale spaziano dalla meditazione guidata e mindfulness fino a terapia, coaching e supporto specializzato per la salute comportamentale, per offrire ai dipendenti accesso al livello di assistenza più adatto alla loro situazione. Il rimborso delle tasse scolastiche e il supporto per certificazioni, corsi e conferenze di settore offrono ai dipendenti la possibilità di continuare a costruire la propria carriera man mano che i loro obiettivi evolvono. Nel complesso, questi esempi, insieme ad altre risorse, riflettono un impegno costante nel supportare i dipendenti nel punto in cui si trovano, mentre le loro vite, responsabilità e ambizioni cambiano.
Una cultura dell'inclusione
Splashtop riconosce le culture e le tradizioni che i suoi dipendenti portano in azienda durante tutto l’anno, dal Capodanno lunare al Diwali, insieme ai regolari eventi di team che danno alle persone un motivo per entrare in contatto al di fuori delle loro consuete routine di lavoro. Una sala relax con ping pong e serate mensili di giochi da tavolo offre modi semplici e quotidiani per permettere ai colleghi di stare insieme. Per la forza lavoro eterogenea di Splashtop, questa continuità aiuta a creare un senso di appartenenza.
Splashtop ha costruito un rapporto di fiducia con i team IT e le organizzazioni che si affidano ogni giorno alla sua tecnologia, attraverso coerenza e attenzione. Lo stesso principio guida il modo in cui l'azienda investe nel proprio team.
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