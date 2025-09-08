Splashtop nominato un Forte Esecutore nel 2025 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer per Software per desktop remoto
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Il riconoscimento riflette le esperienze e i risultati reali dei clienti per i team IT che valutano Software per desktop remoto.
CUPERTINO, Calif., Sep. 09, 2025 – Splashtop è stato riconosciuto come Strong Performer nel rapporto 2025 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer per il Software per desktop remoto. La collocazione nel quadrante Forte Esecutore significa che Splashtop ha raggiunto o superato la media di mercato per il punteggio dell'Esperienza Complessiva, ma è al di sotto della media di mercato per l'Interesse e l'Adozione degli Utenti.
Splashtop ha ricevuto una valutazione complessiva di 4,7 su 5 stelle e un 97% di Disponibilità a Raccomandare da 46 recensioni idonee da parte di organizzazioni aziendali e governative, basato su recensioni al 30 giugno 2025.
“Crediamo di investire per rendere il lavoro ibrido sicuro e gestibile per l'IT, abbinato a un'esperienza utente che i dipendenti amano,” ha detto Mark Lee, CEO e Co-fondatore di Splashtop. “Lo vedi nel lavoro quotidiano, che si tratti di artisti che producono CGI dettagliati su connessioni remote reattive, dipendenti che ricevono supporto rapido quando ne hanno bisogno, o gestione degli endpoint che mantiene i sistemi in funzione senza interruzioni per l'azienda.”
I clienti evidenziano costantemente la facilità d'uso, la velocità, la sicurezza e il supporto reattivo:
"Fornisce una soluzione di accesso remoto aziendale sicura, snella e veloce che riduce efficacemente i costi di gestione IT aumentando significativamente la soddisfazione e l'efficienza degli utenti in assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza." Associato IT, Banca, Dimensione azienda: $50M – 250M USD.
“L'affidabilità dell'assegnazione dei computer e la console di gestione sono le migliori che abbia visto sul mercato.” Capo IT, Viaggi e Ospitalità, Dimensione azienda: 50M - 250M USD.
"Facile da usare, l'interfaccia è semplice e facile da capire, e le funzioni soddisfano le nostre esigenze." Manager, Sicurezza IT e Gestione del Rischio, Servizi IT, Dimensione azienda: 500M - 1B USD
Il Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” è un documento che sintetizza le recensioni di Gartner Peer Insights in approfondimenti per gli acquirenti di tecnologia e servizi. Questa prospettiva aggregata dei pari, insieme alle recensioni dettagliate individuali, è complementare alla ricerca esperta di Gartner e può svolgere un ruolo chiave nel tuo processo di acquisto. I pari sono revisori verificati di un prodotto o servizio tecnologico, che non solo valutano l'offerta, ma forniscono anche feedback preziosi da considerare prima di prendere una decisione di acquisto. Mentre le organizzazioni scalano il lavoro ibrido sicuro, Splashtop si concentra nel fornire strumenti pratici che migliorano la produttività, riducono i costi IT e rafforzano la sicurezza per i team snelli attraverso accesso remoto, Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza e gestione degli endpoint.
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni premiate di accesso remoto, supporto e gestione degli endpoint di Splashtop, visita Splashtop.com.
Disclaimers
Gartner, Voice of the Customer for Software per desktop remoto, Peer Contributors, 29 agosto 2025.
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