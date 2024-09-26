Splashtop è stata nominata “Rising Star” ai premi “Readers' Choice” di CybersecAsia 2024
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Un riconoscimento all'innovazione e all'impegno per le soluzioni sicure di accesso remoto e supporto remoto nell'area Asia-Pacifico
SINGAPORE, 26 settembre 2024 - Splashtop, leader nelle soluzioni di accesso e supporto remoto sicuro, è stata premiata con il titolo di Rising Star ai prestigiosi 5° CybersecAsia Readers' Choice Awards. Questo premio, indetto da CISO, leader tecnologici e professionisti della cybersicurezza, riconosce i leader della cybersicurezza dell'Asia Pacifica per i loro ruoli critici, le innovazioni e i progressi nel settore. Splashtop è stata scelta dai lettori di CybersecAsia per la sua innovazione e dedizione alla sicurezza, consentendo al contempo alla forza lavoro remota e ibrida di essere produttiva.
Il riconoscimento Rising Star Award premia i neo-fornitori che hanno avuto un impatto significativo nel mercato della cybersecurity dell'Asia Pacifica. Splashtop si è rapidamente affermata come partner di fiducia, offrendo soluzioni di accesso e supporto remoto semplificate e sicure che soddisfano le crescenti esigenze degli ambienti di lavoro ibridi.
“Siamo onorati di essere stati riconosciuti dai lettori di CybersecAsia come Rising Star nel nostro primo anno di candidatura”, ha dichiarato Leonard Wong, Vicepresidente di Splashtop per l'Asia Pacifico. “L'accesso e il supporto remoto sicuri e semplificati sono ormai un aspetto obbligatorio delle attività aziendali. La nostra missione è quella di semplificare la sicurezza per le aziende di tutte le dimensioni e di potenziare gli utenti IT con soluzioni innovative che possano essere facilmente integrate nelle loro attività. Questo premio convalida il nostro impegno nell'aiutare le organizzazioni della regione Asia-Pacifico ad adattarsi in modo sicuro all'evoluzione del panorama delle minacce informatiche”.
Victor Ng, caporedattore di CybersecAsia, ha commentato così il riconoscimento di Splashtop: “Nell'ambiente di lavoro ibrido post-pandemia, Splashtop ha innovato per aiutare le organizzazioni e gli individui ad adattarsi alla nuova normalità, con soluzioni orientate alle esigenze del lavoro ibrido, dell'accesso e del supporto remoto”.
Le soluzioni Splashtop garantiscono funzioni di sicurezza avanzate, tra cui l'integrazione del single sign-on (SSO), l'autenticazione a più fattori, il whitelisting degli IP e i controlli di accesso granulari, consentendo ai team IT di verificare le identità degli utenti attraverso più livelli di autenticazione. La crittografia end-to-end e il watermarking salvaguardano il contenuto delle sessioni remote. Per la gestione della conformità e delle normative, la registrazione centralizzata delle sessioni registra automaticamente le sessioni remote nel cloud, mentre l'integrazione SIEM consente di analizzare in tempo reale gli avvisi di sicurezza generati dalle applicazioni e dall'hardware di rete. Splashtop è conforme agli standard di sicurezza globali come ISO 27001, RGPD e SOC-2, garantendo la sicurezza dei dati sensibili.
Il 2024 CybersecAsia Readers' Choice Awards, giunto alla sua quinta edizione, è uno dei programmi più prestigiosi della regione, che premia i fornitori di soluzioni di cybersecurity eccellenti. Quest'anno sono state premiate 21 aziende per le loro innovazioni e oltre 1.100 votanti qualificati hanno selezionato i vincitori da tutta l'Asia Pacifica.
Con il continuo aumento delle minacce informatiche, la richiesta di soluzioni di accesso remoto sicure e affidabili è diventata fondamentale. Per maggiori informazioni sulle pluripremiate soluzioni di accesso e supporto remoto di Splashtop, visita Splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com