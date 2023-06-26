Splashtop Named Hybrid Work Solution Provider of the Year

Splashtop nominata fornitore di soluzioni di lavoro ibride dell'anno
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Il RemoteTech Breakthrough Award 2023 ha eletto Splashtop fornitore leader di soluzioni software che consentono di creare ambienti di lavoro ibridi ad alte prestazioni.
CUPERTINO, California, 27 giugno 2023 - Splashtop, leader nelle soluzioni a distanza che semplificano il mondo del lavoro ovunque, è orgogliosa di annunciare la recente vittoria dei RemoteTech Breakthrough Awards 2023, in cui Splashtop è stata nominata Soluzione di lavoro ibrido dell'anno. Questo prestigioso premio premia le migliori aziende tecnologiche, i prodotti e i servizi che consentono di lavorare da remoto e quest'anno ha ricevuto oltre 1.250 candidature da tutto il mondo.
Negli ambienti di lavoro ibridi e remoti, le prestazioni sono fondamentali per la continuità aziendale e la redditività. Il software di Splashtop utilizza tecniche di compressione avanzate che riducono al minimo i requisiti di larghezza di banda, garantendo connessioni fluide e stabili che offrono un'esperienza utente impeccabile con streaming 4K e 60fps. Questo permette ai lavoratori remoti di connettersi a workstation di alto livello e ad applicazioni che richiedono molta CPU da qualsiasi dispositivo senza sacrificare le prestazioni. Il software sicuro di Splashtop garantisce un accesso remoto affidabile su tutti i sistemi operativi, consentendo agli utenti di lavorare senza problemi da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo, aumentando la flessibilità delle aziende e delle loro politiche BYOD (dall'inglese "bring your own device").
Il premio "Soluzione di lavoro ibrida dell'anno" riconosce l'impegno di Splashtop nell'innovazione incentrata sul cliente e il suo ruolo cruciale nella promozione di ambienti di lavoro ibridi efficienti e produttivi", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Immaginiamo un mondo in cui la tecnologia semplifichi il lavoro a distanza, offrendo soluzioni senza soluzione di continuità e orientate alle prestazioni che consentano alle persone di lavorare in modo efficace da qualsiasi luogo."
Man mano che le aziende standardizzano il lavoro ibrido, si trovano a dover trovare le giuste soluzioni tecnologiche che garantiscano un ambiente di lavoro sicuro e produttivo da qualsiasi luogo. I vincitori di quest'anno sono stati analizzati, valutati e assegnati da una giuria di esperti che rappresentano un mix di competenze tecniche, commerciali, accademiche e analitiche nel settore tecnologico. Le candidature sono state valutate in base all'innovazione che apportano alla forza lavoro remota.
Per maggiori informazioni sulle pluripremiate soluzioni di accesso e supporto remoto di Splashtop, visita Splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com