Splashtop riconosciuta Grid® Leader in quindici rapporti G2 Summer 2025
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65 badge ottenuti per gestione degli endpoint, gestione delle patch, monitoraggio e gestione a distanza (RMM), supporto remoto, service desk e desktop remoto.
CUPERTINO, California, 24 giugno 2025 – Splashtop ha ottenuto lo status di Leader Grid® in quindici rapporti G2 Summer Grid, con 65 badge totali ottenuti in diverse categorie di software importanti. Ciò include 17 riconoscimenti ottenuti per la prima volta e un forte slancio nei segmenti Gestione degli endpoint e Gestione delle patch, a conferma della mossa di Splashtop nel mercato della gestione degli endpoint all'inizio di quest'anno. L'azienda punta a semplificare la modernizzazione IT con soluzioni per la protezione, il monitoraggio e la gestione dei dispositivi in un ambiente di lavoro ibrido.
G2 è una fonte affidabile per chi cerca software B2B e i suoi Grid® Reports1 si basano sul feedback diretto di utenti reali, che valutano i fornitori su elementi importanti come la facilità d'uso, i tempi di implementazione, il ritorno sull'investimento e l'usabilità. G2 usa un metodo rigoroso e basato sui dati per creare i suoi Grid Reports, usando le recensioni dei clienti e fonti terze verificate.
I Grid Leader sono aziende con la massima presenza sul mercato e il più alto livello di soddisfazione dei clienti, i cui prodotti devono garantire risultati costanti in un'ampia gamma di casi d'uso. Splashtop ha ottenuto lo status di Grid Leader in diverse categorie principali, tra cui Gestione degli endpoint, Monitoraggio e gestione a distanza (RMM), Supporto remoto, Service Desk e Desktop remoto. Nella categoria Gestione delle patch, l'azienda è stata nominata High Performer e ha ricevuto un ulteriore riconoscimento per la rapidità di configurazione, la facilità d'uso e l'adozione da parte degli utenti.
Valore ed efficienza dimostrati per i team IT di tutte le dimensioni
Alla base di questi riconoscimenti ci sono risultati concreti che i responsabili IT possono usare per valutare i fornitori. Nella Endpoint Management Grid, Splashtop ha avuto il tempo di implementazione più basso tra tutti i fornitori valutati, con una media di soli 0,3 mesi per diventare operativo. L'analisi del ritorno sull'investimento (ROI) di G2 per il mercato medio ha anche scoperto che i clienti recuperano il loro investimento in soli quattro mesi, uno dei periodi di ammortamento più rapidi della Grid. Splashtop si è anche classificato nel primo sesto percentile per il ROI stimato, dimostrando in modo cumulativo l'eccezionale valore offerto da Splashtop.
Allo stesso modo, nella categoria Monitoraggio e gestione a distanza, Splashtop ha ottenuto il massimo dei voti per la velocità di implementazione, l'adozione da parte degli utenti e l'usabilità nei segmenti delle medie imprese e delle piccole imprese. La categoria Gestione delle patch ha ulteriormente evidenziato l'accessibilità e l'esperienza positiva dei clienti di Splashtop, con riconoscimenti per la facilità di configurazione, la facilità d'uso e la facilità di collaborazione.
L'analisi di G2 ha rilevato che Splashtop ha ottenuto un Net Promoter Score (NPS)2 compreso tra 91 e 94 sia per la gestione degli endpoint che per il supporto remoto, a seconda delle dimensioni dell'organizzazione, a dimostrazione dell'eccezionale fedeltà e del valore offerto ai team IT con risorse limitate.
“Siamo onorati di essere stati riconosciuti come leader in così tante categorie importanti nei rapporti Grid Reports dell'estate 2025 di G2”, ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. “Questi risultati dimostrano la fiducia che i professionisti IT ripongono in noi come fornitori di strumenti sicuri, moderni, efficienti, convenienti e facili da gestire. In un momento in cui ai team IT viene chiesto di fare di più con meno risorse, siamo orgogliosi di essere il fornitore che rende possibile tutto questo".
La soluzione Gestione autonoma degli endpoint di Splashtop offre automazione intelligente, tra cui applicazione di patch in tempo reale, scansione delle vulnerabilità e gestione dei criteri basata su anelli, che aiutano a prevenire le minacce zero-day e a ridurre i costi generali. Come potente complemento a Microsoft Intune, Splashtop AEM accelera i tempi di applicazione delle patch e aumenta il valore degli investimenti esistenti, offrendo al contempo un'alternativa conveniente e scalabile agli strumenti di monitoraggio e gestione a distanza più complessi.
La soluzione Gestione autonoma degli endpoint di Splashtop è stata nominata all'inizio di questo mese fornitore rappresentativo nella Gartner® Market Guide for Endpoint Management Tools3 del 2025. Per saperne di più sulle soluzioni pluripremiate di supporto remoto e gestione degli endpoint di Splashtop, visita Splashtop.com o leggi le recensioni dei clienti su www.g2.com/sellers/splashtop-inc.
Riferimenti e informative
1 G2 Grid Reports:
Grid® Report for Remote Monitoring & Management (RMM) | Estate 2025
Grid® Report for Remote Support | Estate 2025
Grid® Report for Endpoint Management | Estate 2025
Mid-Market Grid® Report for Endpoint Management | Estate 2025
Mid-Market Grid® Report for Patch Management | Estate 2025
2 Il Net Promoter Score va da -100 a +100. Net Promoter, Net Promoter System, Net Promoter Score, NPS e le emoticon relative all'NPS sono marchi registrati di Bain & Company, Inc., Fred Reichheld e Satmetrix Systems, Inc.
3 Gartner, Market Guide for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 gennaio 2025. GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale ed è usato qui con autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione alla presente ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.
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