Splashtop named a finalist in the EdTech Awards 2023

Splashtop è stata nominata finalista agli EdTech Awards 2023
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Le soluzioni di accesso e supporto remoto di Splashtop sono state premiate da EdTech Digest come tecnologia trasformativa e innovazione per l'istruzione
Cupertino, Calif. – 29 marzo 2023 – Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro da ovunque, è orgogliosa di annunciare che le sue soluzioni remote per l'istruzione sono state selezionate come finaliste agli EdTech Awards 2023. Gli EdTech Awards di EdTech Digest sono il più grande programma di premi al mondo dedicato all'EdTech e riconoscono i contributi eccezionali nella trasformazione dell'istruzione attraverso la tecnologia. Splashtop è finalista per il premio Cool Tool nella categoria networking, information technology (IT), connettività o soluzioni di accesso.
Le pluripremiate soluzioni di accesso e supporto remoto di Splashtop offrono numerosi vantaggi agli istituti scolastici che vogliono migliorare l'esperienza degli studenti, aumentare l'efficienza e migliorare la sicurezza. Sfruttando la piattaforma completa di Splashtop, gli istituti scolastici possono fornire un accesso più equo alle risorse e alla tecnologia, attivare politiche di lavoro ibride e sicure per docenti e personale e fornire ai professionisti IT gli strumenti necessari per gestire e supportare le loro infrastrutture. Inoltre, Splashtop aiuta le istituzioni a essere a prova di futuro, garantendo la protezione dei dati sensibili da accessi non autorizzati o minacce informatiche. Le solide soluzioni di assistenza di Splashtop offrono anche un ampio supporto ai dispositivi Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebook.
"Siamo onorati di essere stati premiati dai prestigiosi EdTech Awards", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Oggi gli istituti scolastici hanno bisogno dello stesso livello di accessibilità e di prestazioni per tutti, indipendentemente dal luogo o dal dispositivo. Le soluzioni di accesso remoto di Splashtop consentono di abbattere le barriere digitali e fisiche, offrendo una migliore esperienza agli studenti e un accesso equo alle modalità di erogazione dell'istruzione."
Gli EdTech Awards sono stati istituiti nel 2010 per riconoscere, premiare e celebrare gli innovatori, i leader e i trend setter più eccezionali nel campo delle tecnologie educative. I finalisti e i vincitori di quest'anno sono stati selezionati da una rosa più ampia e giudicati in base a vari criteri, tra cui l'applicabilità pedagogica, l'efficacia e i risultati, il supporto, la chiarezza, il rapporto qualità/prezzo e il potenziale.
Per saperne di più sulle pluripremiate soluzioni di accesso e supporto remoto di Splashtop, visita Splashtop.com/education.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto per IT e MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere 8K / 60fps e un'esperienza esente da latenza. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza e conformità avanzate, ampio supporto per i dispositivi e un servizio clienti reattivo. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com