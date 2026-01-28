Splashtop e KIWONTECH annunciano una partnership strategica per rafforzare le operazioni IT sicure e cloud-first
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La partnership unisce la sicurezza della posta elettronica con l'accesso remoto sicuro, assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza e gestione autonoma degli endpoint per supportare le organizzazioni moderne e distribuite.
SEOUL, Corea del Sud, 28 gennaio 2026 – Splashtop, leader globale nell'accesso remoto sicuro, Assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza e Gestione autonoma degli endpoint (AEM), e KIWONTECH, fornitore di soluzioni di sicurezza email aziendale dedicate a neutralizzare il Business Email Compromise (BEC) e le minacce di phishing in evoluzione, hanno annunciato oggi una partnership strategica per aiutare le organizzazioni a rafforzare la sicurezza e ottimizzare le operazioni su email, endpoint e ambienti di lavoro distribuiti.
Attraverso questa partnership, KIWONTECH offrirà il portafoglio di Splashtop come parte della sua gamma di prodotti, consentendo ai clienti di combinare la sicurezza avanzata delle email con accesso remoto sicuro, assistenza computerizzata a distanza,
supporto remoto, teleassistenza e gestione proattiva degli endpoint. Insieme, le due aziende mirano a semplificare il modo in cui le organizzazioni proteggono le comunicazioni, gestiscono i dispositivi e supportano gli utenti in ambienti remoti e ibridi basati sul cloud.
"Attraverso questa partnership con KIWONTECH, ci aspettiamo di espandere l'accesso alle soluzioni di accesso remoto sicuro, supporto e gestione degli endpoint di Splashtop per le organizzazioni coreane, supportando i clienti mentre modernizzano le operazioni IT", ha dichiarato So-hyun (Kelly) Park, Responsabile delle vendite di Splashtop in Corea.
"Questa collaborazione rappresenta una tappa importante per offrire un valore di sicurezza superiore ai nostri clienti allineando l'esperienza di sicurezza email di KIWONTECH con le capacità di connettività sicura e gestione degli endpoint di Splashtop", ha affermato Chung-han (Kevin) Kim, Vicepresidente di KIWONTECH.
Le soluzioni di Splashtop sono affidate da milioni di utenti in tutto il mondo per le loro prestazioni, affidabilità e sicurezza a livello aziendale. Oltre a accesso remoto e Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, le capacità di Gestione autonoma degli endpoint (AEM) di Splashtop forniscono una visibilità continua e automazione attraverso gli endpoint, includendo monitoraggio e patching, aiutando i team IT a ridurre i rischi, minimizzare i tempi di inattività e operare in modo più efficiente.
La partnership sottolinea un impegno comune nel supportare operazioni IT scalabili e orientate al cloud tra forza lavoro remota e ibrida. Combinando la connettività sicura di Splashtop e le capacità AEM con l'esperienza di KIWONTECH nella prevenzione delle minacce via email, le organizzazioni possono aspettarsi un miglioramento della postura di sicurezza, una risoluzione più rapida dei problemi e un approccio più coordinato alla gestione degli utenti e dei dispositivi.
Nel corso del 2026, Splashtop e KIWONTECH lavoreranno strettamente insieme, inclusa la partecipazione congiunta a eventi del settore, iniziative di co-marketing e programmi di sensibilizzazione collaborativa. Il partenariato si concentrerà sull'aiutare le organizzazioni ad adottare ambienti di lavoro digitali sicuri ed efficienti riducendo nel contempo la complessità operativa.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.
Informazioni su KIWONTECH
KIWONTECH è un'azienda di cybersecurity specializzata in sicurezza della posta elettronica aziendale e prevenzione delle minacce. Le sue soluzioni proteggono le organizzazioni da phishing, malware, ransomware, attacchi di impersonificazione e perdita di dati. Attraverso l'innovazione continua e partnership strategiche, KIWONTECH sta espandendo il proprio ecosistema per affrontare le esigenze di sicurezza in evoluzione degli ambienti di lavoro digitali moderni.
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