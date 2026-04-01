La filiale giapponese di Splashtop si unisce alla Anime System Community (ASC) per supportare l'infrastruttura IT per la produzione di anime
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Supportare la crescita sostenibile e la competitività globale dell'industria degli anime giapponesi
TOKYO – 1 aprile 2026 — Splashtop ha annunciato che la sua filiale giapponese, Splashtop K.K. (Sede centrale: Tokyo; Presidente: Yoshiaki Mizuno), è entrata a far parte della Anime System Community (ASC) come membro. ASC è un'associazione di settore dedicata all'avanzamento dei sistemi IT e delle infrastrutture all'interno degli ambienti di produzione degli anime.
Supportare l'infrastruttura digitale dietro l'industria degli anime in Giappone
L'industria degli anime giapponesi è una forza culturale ed economica riconosciuta a livello globale, con una forte domanda internazionale e flussi di lavoro di produzione digitale in espansione. Man mano che gli studi modernizzano le loro pipeline, la collaborazione remota sicura, i sistemi di gestione della produzione e un'infrastruttura IT ad alte prestazioni sono diventati fondamentali.
Per soddisfare queste esigenze in evoluzione, Splashtop offre soluzioni di accesso remoto ad alta fedeltà ottimizzate per i flussi di lavoro moderni dell'animazione e ambienti di produzione creativi.
Splashtop K.K. ha una vasta esperienza nel supporto alle aziende di produzione video e agli studi di anime in Giappone. Consentendo un accesso remoto sicuro e flussi di lavoro digitali flessibili, la società ha aiutato i team di produzione a migliorare l'efficienza e la resilienza operativa.
Inoltre, Splashtop K.K. ha collaborato con Wacom Co., Ltd. per sviluppare congiuntamente “Wacom Bridge,” una funzionalità incentrata sui creatori, pensata per le esigenze di artisti digitali e professionisti della produzione nel mercato giapponese.
Attraverso il suo impegno continuo con l'industria creativa, Splashtop K.K. si è allineata alla missione di ASC di promuovere la condivisione delle conoscenze e la collaborazione nei sistemi IT di produzione di anime e si è unita alla comunità come membro.
Commento di Yoshiaki Mizuno, Presidente di Splashtop K.K.
L'industria degli anime giapponesi è ammirata in tutto il mondo e rappresenta uno dei settori di contenuti globali più influenti del paese. La sua continua crescita dipende non solo dall'eccellenza creativa, ma anche da sistemi di produzione avanzati supportati da un'infrastruttura IT sicura e affidabile.
Siamo onorati di unirci alla Community Anime System come membri. Come partner a lungo termine per l'industria, collaboreremo con gli stakeholder per supportare lo sviluppo sostenibile degli anime giapponesi e rafforzarne la presenza globale e la competitività internazionale.
Rafforzamento dell'Engagement in Giappone come Azienda Tecnologica Globale
Come parte di un'organizzazione tecnologica globale, Splashtop considera la collaborazione con le industrie locali e le comunità professionali come una priorità strategica. Partecipando ad ASC, Splashtop K.K. mira a contribuire ulteriormente all'evoluzione dell'ecosistema di produzione anime del Giappone e a sostenere l'avanzamento continuo dell'infrastruttura digitale nei settori creativi.
Splashtop continuerà a rafforzare le organizzazioni di tutto il mondo potenziando l'accesso digitale sicuro e abilitando ambienti di lavoro moderni e flessibili in vari settori.
Notizie in Evidenza
La filiale giapponese di Splashtop, Splashtop K.K., si è unita all'Anime System Community (ASC), un'associazione di settore focalizzata sui sistemi IT nella produzione di anime.
L'azienda porta con sé esperienza nel supporto a studi di anime e aziende di produzione video, incluso lo sviluppo congiunto di “Wacom Bridge” con Wacom Co., Ltd.
Come partner a lungo termine, Splashtop sosterrà la crescita sostenibile e la competitività globale dell'industria degli anime giapponesi.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.
A proposito della Anime System Community (ASC)
La Anime System Community (ASC) è un'associazione di settore focalizzata sulla condivisione delle sfide e delle migliori pratiche relative ai sistemi IT nella produzione di anime. La comunità promuove la collaborazione tra le parti interessate in aree come la gestione della produzione, lo sviluppo dell'infrastruttura e la sicurezza.
Sito web ufficiale: https://anime-system.or.jp/