Splashtop è verificato come venditore affidabile da TrustRadius
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La verifica Trusted Seller mostra gli sforzi di Splashtop nel fornire informazioni aggiornate sui prodotti e recensioni imparziali su TrustRadius.
CUPERTINO, CA - 17 marzo 2025 - Splashtop, leader nelle soluzioni di accesso e supporto remoto e di gestione IT che semplificano il mondo del lavoro da qualsiasi luogo, è stata certificata come Trusted Seller su TrustRadius, una piattaforma di intelligence per acquirenti fidati per la tecnologia aziendale. La verifica di Trusted Seller premia le aziende che dispongono di informazioni aggiornate sui prodotti nel loro profilo TrustRadius, che partecipano a pratiche etiche di generazione di recensioni e che si impegnano a raccogliere i feedback dei clienti. “In TrustRadius ci impegniamo ad aiutare gli acquirenti a prendere decisioni informate sulla tecnologia con fiducia”, afferma Allyson Havener, CMO di TrustRadius. "Splashtop, diventando un Trusted Seller verificato, dimostra la sua dedizione alla generazione di recensioni etiche e alla fornitura delle informazioni più aggiornate sui prodotti. Questa verifica assicura agli acquirenti che Splashtop rispetta costantemente elevati standard di integrità, reattività e soddisfazione del cliente". “Diamo priorità alla trasparenza e all'integrità in ogni aspetto della nostra attività, dai prezzi alle pratiche di rinnovo, dall'assistenza clienti in tempo reale al modo in cui ci procuriamo le recensioni”, ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. “La verifica del Trusted Seller riflette il nostro impegno a promuovere un feedback autentico e imparziale che aiuti la comunità IT a prendere decisioni informate”. Splashtop ha ottenuto la verifica di Trusted Seller sia per l'accesso al desktop remoto che per le soluzioni di supporto remoto, che ora includono l'aggiunta di gestione degli endpoint, reportistica sull'inventario e rilevamento delle vulnerabilità. “La nostra roadmap per la gestione degli endpoint e la nostra visione per l'IT autonomo sono fortemente guidate dal feedback dei clienti e TrustRadius fornisce una fonte di verità di cui abbiamo bisogno”, ha continuato Lee. "Stiamo rendendo gli strumenti più potenti più accessibili e scalabili, aiutando a ridurre i costi, la complessità e i rischi per i team IT più snelli. Per fare questo è necessaria una profonda comprensione delle sfide, delle esigenze e delle priorità dei nostri clienti". Splashtop è orgogliosa di essere stata nominata Trusted Seller su TrustRadius ed è determinata a continuare a spingere per un sourcing etico delle recensioni in modo che i clienti e i potenziali clienti abbiano a disposizione uno spazio affidabile per condividere e conoscere le esperienze reali degli utenti. I venditori che ricevono questa designazione devono:
Soddisfa i criteri di volume approvvigionando regolarmente recensioni, garantendo feedback recenti sui prodotti
Divulga la metodologia di approvvigionamento delle recensioni e l'uso di incentivi
Fornire pari opportunità agli utenti del prodotto di condividere in sicurezza feedback onesti
Leggi tutte le recensioni pubblicate e rispondi quando necessario
Aggiornare regolarmente il loro profilo prodotto con informazioni aggiornate sui prodotti.
Per ulteriori informazioni su Splashtop o per iniziare una prova gratuita, visita www.splashtop.com. Per sapere cosa pensano gli utenti delle soluzioni di accesso remoto e supporto di Splashtop, leggi le recensioni imparziali su TrustRadius.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. Splashtop, la soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare alle proprie condizioni con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.
Informazioni su TrustRadius:
TrustRadius offre la piattaforma di intelligenza per gli acquirenti più credibile, aiutando gli acquirenti a prendere decisioni con fiducia grazie a informazioni sui prodotti complete e verificate e contenuti generati dai clienti. I fornitori di tecnologia sono abilitati a raccontare le loro storie uniche, coinvolgere acquirenti con alta intenzione e ottenere approfondimenti sui clienti. Fondata da imprenditori di successo e con sede nel polo tecnologico di Austin, Texas, TrustRadius è supportata da Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.