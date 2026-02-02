Splashtop introduce un codec ottimizzato con intelligenza artificiale per alimentare flussi di lavoro remoti ad alta risoluzione più fluidi e affidabili
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I miglioramenti offrono frame rate più elevati, maggiore stabilità e efficienza della larghezza di banda migliorata per trasmissioni dal vivo, produzione di contenuti multimediali e lavoro remoto visivamente impegnativo
CUPERTINO, Calif., 3 febbraio 2026 – Splashtop, leader nelle soluzioni IT moderne per i luoghi di lavoro digitali, ha annunciato oggi un codec ottimizzato con AI progettato per aumentare il limite delle prestazioni per flussi di lavoro remoti ad alta risoluzione utilizzati in trasmissioni in diretta, produzione video e altri ambienti intensivi in movimento. Il miglioramento migliora l'aspetto, la sensazione e la reattività delle sessioni remote offrendo un movimento più fluido, frame rate più elevati e una qualità visiva più costante su una vasta gamma di dispositivi e scenari di distribuzione.
Il codec ottimizzato con intelligenza artificiale di Splashtop migliora il modo in cui i dati visivi vengono compressi, trasmessi e resi in tempo reale, adattandosi continuamente sia alle condizioni di rete che all'attività sullo schermo. Questo aiuta a mantenere la stabilità visiva e la reattività mentre i flussi di lavoro di produzione si estendono oltre gli studi fissi in case, luoghi e ambienti in loco, dove le prestazioni influenzano direttamente sia la precisione creativa sia l'esperienza del pubblico.
Nei test di performance su sistemi con GPU capaci, Splashtop ha dimostrato una chiara leadership a risoluzioni e frame rate più elevati. Mentre molti strumenti di accesso remoto erano in grado di raggiungere 60 fotogrammi per secondo a 1080p, solo Splashtop ha mantenuto costantemente 60 FPS a risoluzione 4K. Splashtop supporta anche in modo esclusivo opzioni di frame rate ultra-alto, raggiungendo fino a 240 FPS, fornendo ulteriore margine per flussi di lavoro sensibili al movimento e interattivi dove la fluidità e la reattività sono critiche.
Su sistemi con capacità grafiche più limitate, Splashtop ha continuato a offrire performance competitive utilizzando meno larghezza di banda a risoluzioni più elevate. Quando l'accelerazione hardware era disponibile, Splashtop ha mantenuto performance al pari di altri strumenti consumando meno larghezza di banda a risoluzione 4K. In scenari basati su software, il codec ottimizzato dall'intelligenza artificiale ha prioritizzato l'efficienza, offrendo frame rate quasi comparabili riducendo l'uso della larghezza di banda, rendendo più pratico il lavoro remoto ad alta risoluzione su sistemi con risorse limitate.
I benefici si estendono anche ai desktop virtuali e agli ambienti cloud. Nei test su ambienti Microsoft® Azure Virtual Desktop (AVD) con e senza accelerazione GPU, Splashtop ha costantemente offerto frame rate più elevati durante l'uso interattivo generale rispetto ad altre soluzioni di accesso remoto. Anche in scenari dove le prestazioni di riproduzione video convergono tra gli strumenti, Splashtop ha dimostrato una notevole riduzione nel consumo di banda, rafforzando il suo vantaggio in ambienti dove l'efficienza della rete è importante quanto la reattività.
Dietro questi risultati c'è una combinazione di adattamento dinamico del bitrate, prioritizzazione consapevole del contenuto delle aree attive e tecniche di cattura intelligenti che riducono la trasmissione di dati non necessari durante i flussi di lavoro interattivi. Insieme, queste ottimizzazioni consentono sessioni remote che risultano più fluide, prevedibili e reattive, in particolare negli scenari veloci e ricchi di movimento comuni nella produzione live e nel lavoro creativo.
Questa base di prestazioni si estende attraverso l'esperienza di accesso remoto di alta gamma di Splashtop, supportando sessioni Retina 5K, riproduzione accurata dei colori, audio ad alta fedeltà e input reattivo per flussi di lavoro con stilo e monitor multipli. Insieme, queste capacità consentono ai professionisti dei media e dell'intrattenimento di lavorare in remoto con l'accuratezza visiva, la reattività e il controllo che si aspettano dai sistemi di produzione locali.
"La produzione remota richiede coerenza sotto pressione", ha detto Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Che i team lavorino in studio, in loco o tramite desktop virtuali, le prestazioni devono mantenersi all'altezza. Il nostro codec ottimizzato con AI è progettato per fornire quella affidabilità mentre spinge i limiti di ciò che l'accesso remoto può supportare."
Il codec ottimizzato dall'AI è integrato in tutti i livelli della soluzione di accesso remoto criptato di Splashtop ed è disponibile su dispositivi, sistemi operativi e ambienti di distribuzione.
Per saperne di più sulle soluzioni di accesso remoto ad alte prestazioni di Splashtop, visita www.splashtop.com.
Punti salienti dell'annuncio
L'accesso remoto di Splashtop con codec ottimizzato con AI è costruito per le esigenze di trasmissioni in diretta, produzione sportiva e flussi di lavoro multimediali, dove il movimento fluido, la precisione visiva e la reattività impattano direttamente sull'esperienza dello spettatore.
Splashtop sostiene un costante 60 FPS a risoluzione 4K e supporta frame rate ultra-alti fino a 240 FPS, offrendo un movimento più fluido per i flussi di lavoro di trasmissione live e produzione multimediale.
Splashtop mantiene frame rate più alti durante i flussi di lavoro interattivi e utilizza meno banda a risoluzioni elevate rispetto ad altre soluzioni di accesso remoto.
Splashtop offre prestazioni costanti sia su sistemi fisici che in ambienti di desktop virtuale, bilanciando reattività ed efficienza senza richiedere hardware o reti ideali.
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