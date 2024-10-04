Splashtop fa crescere il nuovo business di Foxpass del 62% dall'acquisizione
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Un anno dopo l'acquisizione di Foxpass, la strategia di Splashtop si è rivelata vincente nell'espandere la soluzione di gestione degli accessi alle identità in nuovi mercati e nel fornire ai clienti funzioni di sicurezza migliorate.
CUPERTINO, CA - 24 settembre 2024 - Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro ovunque, ha annunciato oggi un aumento del 62% delle nuove attività di Foxpass dopo la sua acquisizione dello scorso anno. Foxpass Cloud RADIUS di Splashtop protegge le reti Wi-Fi aziendali dall'accesso di utenti non autorizzati e dai cyberattacchi, fornendo ai clienti un percorso verso lo zero trust e la conformità ai mandati federali, alle normative e ai requisiti assicurativi di cybersecurity. Dopo aver investito nella roadmap di Foxpass, Splashtop ha esteso la soluzione ai mercati internazionali, ha sviluppato una presenza nel settore dell'istruzione e ha lanciato nuove funzionalità e integrazioni per aumentare il valore dei clienti Foxpass.
Sbloccare il settore dell'istruzione
Secondo il rapporto ThreatDown's 2024 State of Ransomware in Education, gli attacchi informatici e ransomware alle istituzioni scolastiche sono aumentati del 70% nel 2023, sottolineando l'importanza di dotare queste strutture di misure di sicurezza che proteggano i sistemi e prevengano le violazioni. Dopo l'acquisizione di Foxpass, Splashtop ha investito nello sviluppo di soluzioni a beneficio del settore dell'istruzione, consentendo alle istituzioni di garantire la sicurezza di Internet per gli studenti e di soddisfare i nuovi mandati federali per progredire verso architetture a fiducia zero. Queste decisioni sulla roadmap hanno portato a un'impennata di crescita nel settore, con gli istituti scolastici che oggi rappresentano il 27% della pipeline del prodotto.
"Abbiamo intrapreso una transizione cruciale verso l'autenticazione basata su certificati PKI per la nostra sicurezza Wi-Fi e Foxpass Advanced RADIUS l'ha resa quasi priva di difficoltà", ha dichiarato Mike Good, amministratore di rete di LL Schools. "Il server aziendale RADIUS basato sul cloud si è integrato perfettamente con Azure AD (Entra ID) e JAMF, semplificando la configurazione. L'emissione dei certificati a quasi 10.000 utenti è avvenuta senza problemi, come ci si poteva aspettare, e ora i nostri studenti e il nostro personale beneficiano di un accesso sicuro senza precedenti. Foxpass ha davvero superato le nostre aspettative."
Espansione nei mercati globali
L'acquisizione di Foxpass da parte di Splashtop è stato un passo importante nella visione dell'azienda di semplificare la sicurezza e la flessibilità delle operazioni IT. Le soluzioni Cloud RADIUS di Foxpass consentono agli amministratori IT delle aziende e delle medie imprese di autenticare istantaneamente gli utenti e di semplificare i flussi di lavoro attraverso l'automazione e le integrazioni. La soluzione è dotata di certificazione ISO riconosciuta a livello internazionale e di conformità SOC-2 e RGPD, consentendo un rollout globale in Europa, Giappone e Asia Pacifico. L'espansione internazionale ha rappresentato un aumento del 10% della crescita di nuovi affari per questa linea di business.
Funzionalità e integrazioni disponibili
Per soddisfare la sua crescente base di clienti e allinearsi alle esigenze del mercato, Splashtop continua a investire nelle funzionalità del prodotto Foxpass Cloud RADIUS, che includono:
Controllo degli accessi esteso per gli ambienti "BYOD (portare il dispositivo)": Foxpass cloud RADIUS offre ora programmi di installazione BYOD per estendere il controllo degli accessi ai dispositivi di questo tipo non gestiti e creare una connessione sicura senza password utilizzando l'autenticazione basata su certificati.
Microsoft Intune Integrazione: integrandosi perfettamente con Microsoft Intune, gli utenti possono ottenere l'autenticazione basata su certificati tramite la Microsoft cloud soluzione PKI di o Foxpass certificati semplificati, godendo al contempo di un'implementazione e di una manutenzione semplificate.
Autenticazione sicura: l'autenticazione tradizionale e basata su certificati senza password offre agli amministratori un controllo efficace sull'accesso di utenti e dispositivi (incluso il BYOD), essenziale per grandi spazi geografici e ambienti campus.
Design intuitivo e interoperabilità: l'integrazione perfetta con i principali provider di gestione dei dispositivi mobili (Intune, Addigy e Jamf) e Single Sign-On (Okta, Google Workspace e Microsoft Azure AD) consente la configurazione in soli 10 minuti.
Onboarding automatizzato in blocco: il provisioning e il deprovisioning in blocco, ad esempio per le nuove classi e per quelle in via di completamento, sono ottimizzati, consentendo ai team IT di scalare in modo efficiente senza aumentare il carico di lavoro o gli errori.
Sicurezza e conformità solide: le organizzazioni possono soddisfare rigorosi requisiti assicurativi di sicurezza informatica per mitigare gli attacchi informatici e le violazioni dei dati e rispettare standard tra cui COPPA, CIPA, FERPA, OC2, ISO27001, HIPAA e PCI.
"Navigare nel panorama del ransomware e della cybersicurezza può essere un processo scoraggiante e, in un mondo ibrido e remoto in costante evoluzione, le organizzazioni di tutto il mondo hanno bisogno di un accesso intelligente e protetto alle reti Wi-Fi, agli endpoint virtuali e alle risorse aziendali", ha dichiarato Mark Lee, cofondatore e CEO di Splashtop. "L'acquisizione di Foxpass da parte di Splashtop e l'espansione delle funzionalità e delle capacità esistenti dimostrano il nostro impegno a semplificare la sicurezza per le organizzazioni che si trovano ad affrontare le sfide dell'attuale panorama delle minacce informatiche. Il nostro recente slancio dimostra che Splashtop è all'avanguardia nel fornire ai clienti un'offerta completa di accesso remoto e sicurezza."
Per maggiori informazioni su Foxpass cloud RADIUS o sulle soluzioni di accesso al desktop remoto e supporto remoto di Splashtop, visita splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multimonitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com
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BIG FISH PR for Splashtop
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