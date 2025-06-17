Splashtop si espande con l'infrastruttura cloud Sovereign in Australia per rafforzare la residenza dei dati e la conformità alla sicurezza
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I nuovi servizi localizzati offrono ai clienti australiani la sovranità dei dati, prestazioni migliorate e opzioni di implementazione flessibili.
SYDNEY, 18 giugno 2025 - Splashtop, fornitore globale di soluzioni per l'accesso remoto, il supporto e la gestione degli endpoint, ha annunciato oggi la creazione di un'infrastruttura con sede in Australia tramite un database utenti dedicato per supportare la crescente domanda di sovranità dei dati, conformità regionale e accesso remoto ad alte prestazioni. Questo investimento strategico consente alle aziende australiane di utilizzare i servizi Splashtop in tutta tranquillità, sapendo che i loro dati vengono archiviati ed elaborati localmente sotto la giurisdizione australiana.
Il cloud sovrano australiano di Splashtop aiuta i clienti governativi, educativi e aziendali a soddisfare gli standard nazionali di protezione dei dati, compresi i nuovi requisiti di sovranità dei dati previsti dalla legge sulla privacy del 2023. Inoltre, semplifica la conformità con framework chiave come l'Essential Eight Maturity Model, l'Information Security Manual (ISM) e consente di essere pronti per le valutazioni dell'Information Security Registered Assessors Program (IRAP). L'infrastruttura dedicata migliora le prestazioni delle connessioni, supporta gli sforzi di conformità e sottolinea il continuo impegno di Splashtop nell'offrire soluzioni flessibili e sicure a livello globale.
Oltre all'infrastruttura cloud regionale, Splashtop offre un'opzione di implementazione on-premise per le organizzazioni con politiche di governance dei dati più rigide o ambienti protetti dall'aria.
“Dal momento che un numero sempre maggiore di Paesi sta passando alla sovranità digitale, stiamo investendo in un'infrastruttura che offra ai nostri clienti scelta e controllo”, ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. “Questa infrastruttura localizzata supporta la residenza dei dati e aiuta a semplificare la conformità, garantendo ai clienti australiani una maggiore tranquillità.”
“Dal cloud sovrano all'on-prem, Splashtop si impegna a soddisfare i clienti laddove sono tecnicamente e geograficamente presenti”, ha aggiunto Leonard Wong, Regional Vice President di Splashtop. “Con la nostra infrastruttura per l'Australia ora attiva, siamo in una posizione migliore per soddisfare i requisiti regionali di approvvigionamento e conformità, aprendo la porta al supporto di nuovi clienti che richiedono rigorose garanzie di residenza dei dati.”
Questa nuova infrastruttura regionale va a rafforzare la crescente presenza globale di Splashtop, che comprende le implementazioni esistenti negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone, nell'Unione Europea e ora in Australia. Il lancio riflette la più ampia missione di Splashtop di fornire soluzioni sicure, performanti e conformi alle normative regionali e alle aspettative dei clienti.
Per saperne di più sulle soluzioni cloud e on-premise di Splashtop, visita www.splashtop.com.
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Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. Splashtop, soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.