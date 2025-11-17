Splashtop migliora Microsoft® Intune® e Microsoft® Entra® per offrire maggiore sicurezza e controllo negli spazi di lavoro ibridi
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Al Microsoft IgniteTM 2025, Splashtop presenta la crescente adozione di soluzioni complementari per gli utenti Microsoft, incluse l'autenticazione senza password, l'assistenza remota e la gestione autonoma degli endpoint, che modernizzano e mettono in sicurezza gli ambienti ibridi.
CUPERTINO, Calif., 17 nov 2025 – All'evento Microsoft Ignite 2025, Splashtop ha annunciato l'aumento dell'adozione delle sue soluzioni progettate per rendere Microsoft Intune® e Microsoft Entra® più potenti per gli ambienti IT moderni. Poiché le organizzazioni espandono l'uso dei servizi cloud di Microsoft, Splashtop sta guadagnando consenso come piattaforma complementare che fornisce accesso remoto, autenticazione senza password, supporto remoto e automazione in tempo reale degli endpoint per organizzazioni ibride.
Queste capacità sono in linea con gli obiettivi di Zero Trust e di modernizzazione degli endpoint di Microsoft. Come membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Splashtop lavora a fianco delle tecnologie Microsoft per semplificare le operazioni IT e rafforzare la sicurezza per i team distribuiti.
Crescente adozione tra gli utenti Microsoft
Man mano che le reti cloud si espandono, le organizzazioni che utilizzano Microsoft per la gestione principale si rivolgono a Splashtop per rafforzare la sicurezza ibrida e mantenere una continuità senza interruzioni. Dalla sua introduzione in primavera, il 42% dei clienti di supporto aziendale ha adottato la gestione autonoma degli endpoint (AEM) per la sua facilità di implementazione, patch automatico e risposta immediata alle minacce. L'adozione della soluzione di autenticazione di rete nativa del cloud di Splashtop, Foxpass, è cresciuta del 35% tra gli utenti Microsoft, riflettendo una crescente domanda di gestione semplificata a fiducia zero per gli ambienti IT moderni.
“Siamo impegnati ad aiutare l'IT a semplificare le operazioni e rafforzare la loro postura di sicurezza,” ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. “Avanzando nell'automazione e nella visibilità attraverso gli ambienti Microsoft, Splashtop offre maggiore controllo, contesto più chiaro e l'agilità per mantenere sicure le operazioni ibride su larga scala.”
Un compagno naturale per Microsoft
Splashtop aumenta il valore di Microsoft Intune, Microsoft Entra e Microsoft Cloud PKITM, inserendosi naturalmente nei flussi di lavoro IT per migliorare la visibilità, il controllo e la velocità di risposta, rafforzando i processi di sicurezza e gestione esistenti.
Dashboard AEM offrono agli amministratori una chiara visione del loro ambiente e controllo in tempo reale su ogni endpoint. Possono vedere la salute del dispositivo, lo stato e le minacce emergenti e agire immediatamente attraverso una risposta automatica o manuale. Questa visione unificata consente una rapida risposta alle minacce zero-day e mantiene aggiornati i segnali di conformità. Crea uno strato di operazioni adattative che funziona insieme a Microsoft Intune per ridurre i punti ciechi e ridurre i tempi di risposta da ore a secondi.
Supporto remoto supervisionato e non supervisionato con accesso multi-tecnico offre ai team IT la flessibilità e il controllo per collaborare e risolvere i problemi per qualsiasi tipo di dispositivo, indipendentemente dalla presenza di un utente finale. Questo consente all'IT di supportare facilmente e mettere al sicuro computer e dispositivi mobili distribuiti che potrebbero non essere iscritti con Intune.
Le soluzioni di autenticazione della rete cloud-native di Splashtop verificano utenti e dispositivi istantaneamente attraverso l'autenticazione di rete basata su certificato integrata con Microsoft Entra, Microsoft Intune e Microsoft Cloud PKI. Questo approccio estende l'accesso sicuro e senza password su Wi-Fi, VPN e ambienti ibridi, automatizzando la gestione del ciclo di vita dei certificati sia sui dispositivi gestiti che sui dispositivi BYOD. Il risultato è uno strato di autenticazione moderno e consapevole dell'identità per gli ambienti Microsoft, che rafforza la conformità, semplifica l'onboarding e riduce i costi IT.
Insieme, le soluzioni scalabili di Splashtop bilanciano una forte sicurezza e semplicità operativa negli ambienti Microsoft esistenti, offrendo all'IT maggiore visibilità e controllo sugli spazi di lavoro ibridi.
Slancio e Validazione dei Clienti
"Splashtop Autonomous Endpoint Management ci aiuta a gestire e manutenere gli endpoint in diverse sedi senza la necessità di visite costanti in loco. Le patch e gli aggiornamenti automatici garantiscono che i sistemi rimangano sicuri e conformi con un minimo sforzo manuale." — Tecnico IT, Industria biotecnologica
“Quello che mi piace di più della Gestione Autonoma degli Endpoint di Splashtop è come si occupa automaticamente di tutto senza che io debba pensarci... È affidabile come una roccia da quando abbiamo iniziato a usarlo, e il costo è ragionevole rispetto ad altre soluzioni aziendali.” — IT Manager, Settore Costruzioni
“Cloud RADIUS fornisce esattamente ciò di cui abbiamo bisogno: un sistema di autenticazione sicuro e basato sul cloud che si integra con i nostri strumenti di gestione delle identità esistenti. Con la sua facilità di distribuzione, supporto reattivo e prestazioni affidabili quotidiane, è diventato un componente prezioso della sicurezza della nostra rete.” — Daniel C., Direttore dell'Information Technology
Vantaggi di Splashtop per gli Ecosistemi Microsoft
Visibilità e controllo in tempo reale su endpoint gestiti e non gestiti, assicurando conformità e salute dei dispositivi da una singola vista.
Accelerata gestione delle patch e della risoluzione dei problemi tramite automazione potenziata dall'AI che mantiene i dispositivi Windows e macOS aggiornati.
Applicazione Zero Trust che fornisce accesso senza attriti per utenti e dispositivi verificati mentre nega connessioni da fonti non attendibili.
Sicurezza Wi-Fi e 802.1x migliorata attraverso Cloud RADIUS, verificando utenti e dispositivi con autenticazione basata su certificato prima di concedere l'accesso alla rete.
Autenticazione senza password semplificata attraverso una gestione automatizzata dei certificati per proteggere le connessioni Wi-Fi, VPN e BYOD.
Ridotti gap di sicurezza e tempi di risposta più rapidi attraverso monitoraggio continuo e rimedio automatico.
Continuità senza soluzione di continuità per spazi di lavoro ibridi, che i dipendenti si connettano dall'ufficio, da casa o sul campo.
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Divulgazione
Microsoft, Microsoft Intune, Microsoft Entra, e Microsoft Ignite sono marchi registrati o marchi del gruppo di aziende Microsoft.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale più apprezzato di soluzioni di accesso remoto, supporto e gestione autonoma degli endpoint che semplificano la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità n. 1, la tecnologia di Splashtop è facile da distribuire, utilizzare e gestire per piccole e medie imprese e aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, alta capacità, ampio supporto dispositivo e supporto clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare a modo loro con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi con Microsoft nei loro sforzi per aiutare i clienti a risolvere le sfide in evoluzione del paesaggio IT di oggi. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.