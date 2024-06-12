Splashtop si aggiudica il Platinum nei 2024 Secure Campus Awards
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Un riconoscimento per l'eccellenza nel controllo degli accessi e nella gestione basata sul cloud, per il miglioramento della sicurezza nei campus di scuole e università
CUPERTINO, California, 12 giugno 2024 - Splashtop, leader nelle soluzioni per l'accesso e il supporto remoto all'IT, è orgogliosa di annunciare di essere stata premiata con il titolo di Platino nell'ambito dei 2024 Secure Campus Awards. La soluzione Foxpass Cloud RADIUS dell'azienda ha ricevuto il massimo riconoscimento nella categoria Controllo degli accessi, gestione basata sul cloud, presentata da Campus Security Today, una pubblicazione leader dedicata alla sicurezza nei campus educativi.
"Siamo onorati di conferire a Splashtop il premio Platinum", ha dichiarato Ralph C. Jensen, Editore e Direttore della rivista Security Today e della rivista Campus Security Today . "Nel panorama educativo odierno, la necessità di una solida sicurezza Wi-Fi nei campus è più critica che mai. Foxpass Cloud RADIUS di Splashtop si distingue per la sua capacità di fornire un accesso sicuro alla rete che è scalabile, facile da usare e aiuta le istituzioni a soddisfare gli standard assicurativi di cybersecurity."
Foxpass cloud RADIUS di Splashtop prevede:
Autenticazione sicura: offre l'autenticazione tradizionale basata su certificati e senza password, fornendo agli amministratori un controllo efficace sull'accesso di utenti e dispositivi, essenziale per gli ambienti dei campus aperti.
Design intuitivo e interoperabilità: si integra perfettamente con i principali provider di gestione dei dispositivi mobili (Intune, Addigy e Jamf) e Single Sign-On (Okta, Google Workspace e Microsoft Azure AD), consentendo la configurazione in soli 10 minuti.
Onboarding in blocco automatizzato: semplifica il provisioning e il deprovisioning in blocco per le nuove classi e per quelle in uscita, consentendo ai team IT di scalare in modo efficiente per far fronte alle fluttuazioni della popolazione studentesca senza aumentare il carico di lavoro o gli errori.
Sicurezza e conformità affidabili: mitiga gli attacchi informatici e le violazioni dei dati, supporta la conformità a standard come COPPA, CIPA, FERPA, OC2, ISO27001, HIPAA e PCI; aiuta gli istituti scolastici a soddisfare i severi requisiti assicurativi in materia di sicurezza informatica.
"Siamo consapevoli della immensa pressione che i team IT devono affrontare nel settore dell'istruzione per proteggere le loro reti dalle minacce informatiche in continua evoluzione", ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. "Con Foxpass Cloud RADIUS, abbiamo creato una soluzione che non solo fornisce una solida sicurezza, ma semplifica anche la gestione della rete, assicurando che gli istituti scolastici possano concentrarsi sull'offerta di esperienze di apprendimento eccezionali."
Cloud RADIUS è stato sviluppato da Foxpass, un'azienda di gestione degli accessi acquisita da Splashtop nel 2023, che ha rappresentato un passo importante per lo sviluppo della sua offerta di accesso remoto sicuro e supporto remoto leader nel settore.
Per maggiori informazioni sulla soluzione Cloud RADIUS di Splashtop, visita Splashtop.com/foxpass. Per saperne di più sulle sue pluripremiate soluzioni di accesso e supporto remoto, visita Splashtop.com.
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