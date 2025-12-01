Splashtop vince il premio 2026 Buyer’s Choice di TrustRadius
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Il pioniere nelle soluzioni di lavoro a distanza è stato riconosciuto dai suoi clienti per le migliori capacità, il miglior rapporto qualità-prezzo e la migliore relazione con i clienti.
CUPERTINO, Calif., 2 dic. 2025 – Splashtop è stata riconosciuta come vincitrice del premio 2026 Buyer’s Choice da TrustRadius, una società di HG Insights, una piattaforma di buyer intelligence per la tecnologia aziendale. Questo traguardo riflette il feedback diretto dei professionisti IT che utilizzano quotidianamente le soluzioni di Splashtop e hanno valutato l'azienda in base all'esperienza del prodotto, alla qualità del supporto e ai risultati nel mondo reale. Essere selezionati per un premio Buyer’s Choice dimostra che gli utenti vedono Splashtop come una piattaforma affidabile e orientata al valore, che riunisce accesso remoto, Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza e gestione degli endpoint in un'unica offerta consolidata.
Splashtop ha ottenuto prestazioni eccezionali tra le medie e grandi imprese dove i punteggi medi raggiungono addirittura 9.8, superando i fornitori di riferimento. I voti più alti sono stati ottenuti per la facilità di implementazione, la scalabilità del prodotto e la qualità del supporto. Questi risultati illustrano come Splashtop aiuti i team a supportare il lavoro ibrido e le aziende in crescita con soluzioni moderne, trasparenti e orientate al valore.
"Splashtop continua a offrire un valore eccezionale aiutando le organizzazioni a rimanere connesse, produttive e sicure ovunque si trovino", ha detto Allyson Havener, CMO, TrustRadius. "Vincere il Buyer’s Choice Award di TrustRadius del 2026 in Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, Remote Desktop e Gestione autonoma degli endpoint riflette il reale ROI che i clienti stanno vedendo. È entusiasmante vedere Splashtop riconosciuta per guidare un impatto significativo per i loro clienti."
"Essere riconosciuti direttamente dai nostri clienti è la convalida più forte della nostra missione," ha detto Mark Lee, CEO e Co-fondatore di Splashtop. "Il nostro obiettivo è semplificare per l’IT l’abilitazione e la gestione sicura del lavoro ibrido, sia fornendo esperienze remote senza attriti, automatizzando i flussi di lavoro, sia migliorando la sicurezza igienica. Questi premi ci dicono che stiamo fornendo risultati che contano e creando una base su cui i nostri clienti possono costruire man mano che le loro esigenze evolvono."
I clienti riportano costantemente che Splashtop li aiuta a operare in modo efficiente con team leggeri, a rafforzare la loro posizione di sicurezza, a ridurre il sovraccarico operativo e a migliorare la coerenza nella fornitura di servizi IT.
"Splashtop ci aiuta a gestire e fornire accesso remoto e supporto al nostro parco macchine di oltre 350 dispositivi, un mix di utenti in loco e che lavorano da casa. È un ottimo prodotto per i dipartimenti IT che necessitano di accesso remoto alle macchine, con grande affidabilità e caratteristiche, e un prezzo equo e coerente." – Manager in Tecnologia dell'Informazione, Azienda di Gestione Educativa, 201-500 impiegati
I premi Buyer’s Choice si basano interamente su recensioni di clienti verificate e imparziali guadagnate tra il 1° gennaio 2025 e il 17 ottobre 2025. Durante il processo di valutazione, ai revisori viene chiesto se i prodotti e i loro team di supporto soddisfano le aspettative e se acquistarebbero di nuovo il prodotto. I prodotti qualificati sono valutati meglio per capacità, valore per il prezzo, e relazione con il cliente.
Per saperne di più sulle soluzioni premiate di Splashtop, visita www.splashtop.com o leggi le recensioni direttamente da altri professionisti IT su www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews
Notizie in breve
Splashtop riceve i Buyer’s Choice Awards, mostrando un ROI misurabile per soluzioni di accesso remoto, supporto e gestione degli endpoint che migliorano l'efficienza e rafforzano la postura di sicurezza.
I clienti hanno valutato Splashtop in modo elevato per la sua rapida implementazione, forte scalabilità e supporto affidabile, in particolare tra gli IT del mercato medio.
Splashtop riconosciuto per le prestazioni eccellenti in Assistenza computerizzata a distanza, supporto remoto, teleassistenza, remote desktop e Gestione autonoma degli endpoint, riflettendo un'elevata soddisfazione per le capacità operative unificate di IT.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. Splashtop, la soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare alle proprie condizioni con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.
Informazioni su TrustRadius
TrustRadius, una società di HG Insights, è una piattaforma di buyer intelligence per la tecnologia aziendale. TrustRadius consente agli acquirenti di prendere decisioni sicure tramite informazioni complete sul prodotto, approfondimenti e recensioni dei clienti e conversazioni tra pari. Sulla piattaforma TrustRadius, i marchi tecnologici possono catturare e attivare la voce autentica dei clienti per aiutare a migliorare i loro prodotti, costruire fiducia con i potenziali clienti e coinvolgere gli acquirenti sul mercato per migliorare il ROI.