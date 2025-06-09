Splashtop si aggiudica il premio 2025 Top Rated di TrustRadius
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Riconosciuta come leader nelle categorie supporto remoto, gestione unificata degli endpoint, monitoraggio e gestione remota e accesso remoto.
CUPERTINO, CALIFORNIA - 10 giugno 2025 - Splashtop ha vinto il TrustRadius Top Rated Award per il quarto anno consecutivo, riaffermando la sua reputazione di fornitore di soluzioni IT di alto valore e orientate al cliente. TrustRadius è un sito leader nelle recensioni di tecnologia aziendale e il suo Top Rated Award premia i migliori software che ricevono costantemente feedback eccezionali su prestazioni, affidabilità e soddisfazione degli utenti. Splashtop ha ottenuto il massimo dei voti in quattro categorie fondamentali: supporto remoto, monitoraggio e gestione a distanza, gestione unificata degli endpoint (UEM) e accesso remoto.
“Celebriamo i prodotti che ottengono costantemente elogi dove più conta: dai loro clienti”, afferma Allyson Havener, CMO di TrustRadius. "Splashtop ha ottenuto il premio Top Rated in tutte le sue categorie grazie alla sua esperienza utente intuitiva e all'eccezionale assistenza clienti. Splashtop è chiaramente impegnata a rendere i team IT più efficienti, sicuri e senza stress."
Conosciuta per le soluzioni di supporto remoto e gestione degli endpoint intuitive e facili da usare, Splashtop consente ai team IT di ottenere di più con risorse limitate. Le sue soluzioni semplificano i flussi di lavoro automatizzando le attività di routine, fornendo informazioni utili e facilitando la risoluzione rapida ed efficiente dei problemi IT.
I clienti sperimentano un'implementazione senza problemi, dalla prova all'acquisto, supportati in ogni passaggio da esperti del prodotto competenti e cordiali. Splashtop semplifica le funzioni IT critiche, monitorando lo stato di salute dei dispositivi da una dashboard personalizzabile, con la possibilità di inviare patch e aggiornamenti software istantaneamente e su scala, attraverso Windows, macOS e applicazioni di terze parti. I team IT possono avere visibilità e controllo su grandi popolazioni, fornendo al contempo un supporto remoto centralizzato ai dipendenti e ai dispositivi IoT.
“In Splashtop l'esperienza del cliente guida ogni nostra decisione, dalla progettazione del prodotto al modo in cui assistiamo i nostri utenti”, ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. “Vincere questo premio ci dice che stiamo facendo le scelte giuste, consentendo ai team IT di essere più efficienti, efficaci e sicuri del proprio ruolo”.
Con un trScore di 8,7 su 10 e 30 recensioni verificate durante il periodo di assegnazione del premio, Splashtop è riconosciuto dai clienti come un top player nelle sue categorie di software. Ecco cosa serve per vincere:
Attualità: i prodotti devono avere più di 10 recensioni nuove o aggiornate negli ultimi 12 mesi
Pertinenza: i prodotti devono ricevere almeno lo 0,5% del volume di traffico in quella categoria
Valutazione: i prodotti devono avere almeno quattro stelle con un trScore di 7,5 o superiore
Per saperne di più sulle soluzioni pluripremiate di Splashtop e sull'impegno per l'esperienza del cliente, visita www.splashtop.com. Per leggere recensioni imparziali su Splashtop, visita www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.
Informazioni su TrustRadius:
TrustRadius è una piattaforma di buyer intelligence per la tecnologia aziendale. Consentiamo agli acquirenti di prendere decisioni sicure grazie a informazioni complete sui prodotti, approfondimenti sui clienti e conversazioni tra pari. Aiutiamo i marchi tecnologici a catturare e attivare la voce autentica dei clienti per migliorare i loro prodotti, creare fiducia nei potenziali clienti e coinvolgere gli acquirenti sul mercato per migliorare il ROI. Fondata da imprenditori di successo e con sede nell'hub tecnologico di Austin, Texas, TrustRadius è sostenuta da Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.