Splashtop si aggiudica il premio 2024 Top Rated Awards di TrustRadius
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Il leader mondiale nelle soluzioni di accesso e supporto remoto è stato premiato per aver mantenuto uno dei punteggi più alti in base alle recensioni e alle valutazioni della comunità IT.
CUPERTINO, California, 8 maggio 2024 -Splashtop, leader globale nelle soluzioni di accesso e supporto remoto, è orgogliosa di annunciare la sua terza vittoria consecutiva del TrustRadius Top Rated Awards nelle categorie desktop remoto e supporto remoto. Con un prestigioso punteggio di fiducia di 8,6 su 10, questo riconoscimento si basa sulle recensioni imparziali della comunità IT e sottolinea l'impegno di Splashtop verso l'eccellenza.
Splashtop consente a migliaia di organizzazioni di lavorare in remoto e in modalità ibrida, offrendo ai dipendenti la possibilità di accedere a potenti postazioni di lavoro da qualsiasi luogo senza sacrificare le prestazioni. Le sue soluzioni offrono ai service desk funzionalità di collaborazione e un set di strumenti consolidati per il supporto remoto dei dispositivi non supervisionati e dei dipendenti on-demand. I clienti apprezzano l'interfaccia intuitiva, la semplicità e le prestazioni di Splashtop, oltre all'ampio supporto per i dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. La sicurezza è l'essenza delle operazioni e dell'architettura di Splashtop. Oltre alla certificazione ISO e alla conformità SOC 2, tutti gli accessi sono sottoposti all'autenticazione obbligatoria del dispositivo e all'autenticazione a due fattori opzionale. Le sessioni sono protette da TLS e crittografia AES a 256 bit.
"Siamo entusiasti di ricevere ancora una volta il Top Rated Award da TrustRadius, che riflette la nostra missione principale di fornire non solo strumenti, ma vere e proprie soluzioni che soddisfano le esigenze in continua evoluzione dei nostri utenti", ha dichiarato Mark Lee, cofondatore e CEO di Splashtop. "Il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni di lavoro ibride intuitive e ad alte prestazioni ci contraddistingue ed è il motivo per cui i clienti continuano a scegliere Splashtop.."
Leggi le recensioni di Splashtop di utenti verificati su TrustRadius:
"Le soluzioni Splashtop sono costruite per dare all'IT il pieno controllo sulla protezione dei dati e agli utenti la flessibilità di accedervi da qualsiasi luogo. Viene utilizzato in tutta l'organizzazione. Lo uso per risolvere i problemi dei pc, aggiungere/rimuovere software, aggiungere/rimuovere stampanti e altri problemi legati all'assistenza. È un enorme risparmio di tempo per me". CFO (Chief Financial Officer), azienda agricola, 51-200 dipendenti
"Splashtop è perfetto per le nostre esigenze e ha un prezzo molto conveniente. Non vedo alcun motivo per cui dovremmo prendere in considerazione un'altra soluzione". Direttore IT, settore automobilistico, 201-500 dipendenti
"Ho avuto Splashtop attivo e funzionante dopo circa 15 minuti. È stato facilissimo da configurare e utilizzare e anche l'esperienza di acquisto è stata ottima. Non ricordo alcun problema nel farlo funzionare e la gestione successiva è stata molto semplice. È semplice, veloce e affidabile. Cos'altro si può chiedere?" Direttore IT, Studio medico, 51-200 dipendenti
"Il fatto che Splashtop abbia ottenuto il premio TrustRadius Top Rated sottolinea la sua eccezionale dedizione nel fornire soluzioni eccellenti di accesso e supporto remoto. Splashtop è un leader di fiducia nel suo settore, in grado di offrire alle aziende funzionalità di lavoro remoto efficienti e sicure", ha dichiarato Allyson Havener, SVP Marketing & Community di TrustRadius. "Congratulazioni a Splashtop per questo meritato risultato, che dimostra il suo costante impegno verso l'eccellenza e la soddisfazione dei clienti".
Dal 2016, i TrustRadius Top Rated Awards sono diventati lo standard del settore B2B per il riconoscimento imparziale di prodotti tecnologici eccellenti. Basati interamente sul feedback dei clienti, non sono mai stati influenzati dall'opinione degli analisti o dallo status di cliente TrustRadius.
Per maggiori informazioni sulle pluripremiate soluzioni di accesso e supporto remoto di Splashtop, visita Splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com
Informazioni su TrustRadius:
TrustRadius è una piattaforma di buyer intelligence per la tecnologia aziendale. Consentiamo agli acquirenti di prendere decisioni sicure grazie a informazioni complete sui prodotti, approfondimenti sui clienti e conversazioni tra pari. Aiutiamo i marchi tecnologici a catturare e attivare la voce autentica dei clienti per migliorare i loro prodotti, creare fiducia nei potenziali clienti e coinvolgere gli acquirenti sul mercato per migliorare il ROI. Fondata da imprenditori di successo e con sede nell'hub tecnologico di Austin, Texas, TrustRadius è sostenuta da Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.