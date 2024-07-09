Splashtop si avvicina a una crescita di 5 volte nei settori sanitario e farmaceutico
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La crescita del business è attribuita alla crescente domanda di soluzioni di accesso remoto e supporto IT remoto negli ambienti ospedalieri e di laboratorio digitale.
CUPERTINO, California, 10 luglio 2024 - Splashtop, leader nelle soluzioni di accesso remoto sicuro e di supporto IT, ha annunciato oggi il raggiungimento di una pietra miliare di una crescita del 492% nei settori sanitario e farmaceutico anno su anno. La crescita è guidata dall'adozione estesa di Splashtop in cui gli ambienti di laboratorio digitali in rapida evoluzione e le continue minacce alla sicurezza informatica richiedono una soluzione completa, sicura e senza soluzione di continuità per l'accesso remoto e il supporto.
"Gli sviluppatori farmaceutici e i professionisti medici si concentrano sul miglioramento della salute dei pazienti e sull'avanzamento della ricerca. I team IT svolgono un ruolo fondamentale nella salvaguardia dei dati dei pazienti e dell'integrità della ricerca", ha dichiarato Mark Lee, co-fondatore e CEO di Splashtop. "La nostra capacità di soddisfare le esigenze ad alto rischio dei loro ambienti ha sostenuto la nostra crescita in questo spazio".
Con il passaggio esplosivo ai laboratori digitali per lo sviluppo di farmaci, gli studi clinici decentralizzati e la collaborazione multi-campus, l'accesso senza interruzioni per gli utenti autorizzati è essenziale. Splashtop consente un accesso affidabile e flessibile a software e apparecchiature specializzate per medici, tecnici e ricercatori che lavorano da remoto. Per gli ospedali, Splashtop fornisce ai medici un accesso remoto ad alta risoluzione alle cartelle cliniche, alle immagini e ai file dei pazienti all'interno dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EHR), risparmiando tempo e migliorando l'assistenza ai pazienti.
Splashtop offre all'IT una facile scalabilità e implementazione in ambienti distribuiti di grandi dimensioni, supportando oltre 200.000 dispositivi. I team IT possono bilanciare la gestione sicura con un comodo accesso, fornendo supporto on-demand e semplificando la gestione degli endpoint, garantendo un accesso continuo e ininterrotto ai dati per ricercatori e professionisti medici.
Vantaggi principali per i settori sanitari
Affidabilità e prestazioni: Accesso in tempo reale ai dispositivi e ai dati di laboratorio, con frequenze di aggiornamento elevate e precisione video fondamentali per attività come l'analisi delle immagini che richiedono precisione.
Facilità d'uso: Interfaccia intuitiva che garantisce una rapida adozione da parte degli utenti finali, mentre i flussi di lavoro di back-end per l'IT semplificano il supporto di utenti ed endpoint. Più utenti possono accedere e collaborare sullo stesso sistema, ottimizzando le risorse.
Sicurezza e conformità: Conformità agli standard globali di protezione dei dati, tra cui ISO 21007, RGPD e SOC 2, con supporto per le normative lato cliente, tra cui HIPAA e PCI. Le funzionalità del prodotto proteggono i dati sensibili tramite Single Sign-On (SSO), controlli di accesso granulari e crittografia end-to-end.
Rapporto costo-efficacia: Le soluzioni di Splashtop sono complete ed economiche, riducendo sostanzialmente i costi relativi.
"La collaborazione con i nostri clienti è al centro della nostra strategia di crescita", ha affermato Lee. "Lavoriamo fianco a fianco per comprendere le loro esigenze in evoluzione in questo spazio dinamico e miriamo a essere partner fidati nel loro viaggio".
Citazioni dei clienti:
"Avevamo bisogno di una soluzione globale sicura e scalabile per l'accesso remoto ai computer degli strumenti di laboratorio per i nostri scienziati. Il prodotto e il team Splashtop sono eccezionali. Assolutamente entusiasta della nostra selezione". – Responsabile IT, esperto di soluzioni, sanità e biotecnologie ($ 30 miliardi + USD)
"Abbiamo bisogno di uno strumento software remoto che consenta una gestione granulare delle autorizzazioni di utenti/gruppi senza la maggior parte delle opzioni di amministrazione di un RMM tradizionale. Splashtop si adatta perfettamente in quanto è semplice da imparare e applicare per gli utenti finali nelle loro attività quotidiane ed è molto facile da amministrare e distribuire per noi. Splashtop funziona alla grande e il loro supporto è sempre di alto livello". – Amministratore di sistema, sanità e biotecnologie ($ 500 milioni - 1 miliardo di dollari)
"Splashtop offre la migliore esperienza di servizio clienti, senza dubbio, e il miglior prodotto per le nostre esigenze. Hanno fatto di tutto per risolvere ogni problema. Hanno risolto qualsiasi problema senza esitazione. Davvero un gruppo eccezionale di persone con cui abbiamo avuto modo di lavorare. Mi è piaciuto molto poter dare loro nuove idee e vederle dare loro vita". – Responsabile IT, sanità e biotecnologie ($ 500 milioni - 1 miliardo di dollari)
"Ottimo prodotto e team dietro di esso. I rappresentanti sono lì per il mio team in ogni transizione e necessità. Posso sempre andare dal mio team ST con cose che sono diventate un peso ovvio per il mio team e sono lì per aiutare a trovare una soluzione". – VP, Servizi IT, Sanità e Biotecnologie ($ 1 miliardo - 3 miliardi di dollari)
Per ulteriori informazioni sulle pluripremiate soluzioni di accesso remoto e supporto di Splashtopo per avviare una prova gratuita, visitare Splashtop.com.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com