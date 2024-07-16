Splashtop nomina Bob Davis Vicepresidente del marketing
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Il veterano di Kaseya si unisce a Splashtop per guidare il team di marketing attraverso l'ipercrescita
CUPERTINO, California. - 17 luglio 2024 - Splashtop, leader nelle soluzioni di accesso e supporto IT remoto, ha annunciato oggi la nomina di Bob Davis come nuovo Vicepresidente del marketing. Davis vanta oltre trent'anni di esperienza in aziende leader nel settore dell'alta tecnologia, che spaziano dalle startup emergenti alle Global 500 corporation. La sua vasta esperienza nella creazione di team, brand e categorie di mercato di livello mondiale sarà fondamentale per permettere a Splashtop di continuare a fornire soluzioni innovative al mercato della gestione dei servizi IT.
"Siamo lieti di dare il benvenuto a Bob nella famiglia Splashtop", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "La sua impressionante esperienza e la sua lungimiranza riguardo alle crescenti esigenze del settore dell'informatica sono risorse inestimabili mentre continuiamo ad espandere le nostre soluzioni e la nostra quota di mercato. Splashtop è focalizzata sull'innovazione dei prodotti per continuare a offrire un valore eccezionale ai nostri clienti. Il suo acume, la mentalità di crescita e l'esperienza di Bob nella strategia di go-to-market saranno determinanti per guidare la nostra prossima fase di crescita".
In qualità di membro fondatore del consiglio di amministrazione del Value Stream Management Consortium (VSMC), Davis metterà a frutto la sua esperienza nella fornitura di valore e nell'ottimizzazione dei processi per scalare in modo efficiente le iniziative di marketing di Splashtop. La sua capacità di comprendere le esigenze del mercato e di allineare le caratteristiche dei prodotti alle richieste dei clienti, dimostrata durante il suo mandato presso Atlantis Computing, dove ha plasmato un'evoluzione completa del brand e del prodotto per l'azienda, sarà fondamentale per guidare il posizionamento di Splashtop sul mercato. In qualità di fondatore originale e Chief Marketing Officer di Kaseya, Davis ha costruito il marchio da zero e ha portato sul mercato prodotti che definiscono la categoria. La sua esperienza con le strategie go-to-market sarà fondamentale per permettere a Splashtop di espandere il suo portafoglio di prodotti.
"Sono entusiasta di entrare a far parte di questo straordinario team", ha dichiarato Bob Davis, vicepresidente del marketing di Splashtop. "Splashtop ha la reputazione e la soddisfazione dei clienti più forti sul mercato. I nostri prodotti offrono un valore e un'esperienza utente di prim'ordine. Abbiamo grandi progetti e non vedo l'ora di guidare un team di marketing eccezionalmente motivato per guidare la crescita e portare nuovi, entusiasmanti prodotti ai nostri clienti".
Splashtop è guidata dai suoi quattro fondatori originali ed ex alunni del MIT, Mark Lee (Chief Executive Officer), Robert Ha (Chief Operations Officer) Thomas Deng (EVP of Product Management) e Philip Sheu (Chief Technology Officer). All'inizio di quest'anno, l'azienda ha dato il benvenuto a Venkat Nagaswamy come nuovo Chief Revenue Officer, incaricato di guidare l'innovazione digitale nelle vendite e nel marketing globali, sfruttando la sua profonda esperienza nel marketing B2B basato sull'AI, nello sviluppo del funnel di vendita e nelle sofisticate strategie di go-to-market per guidare le iniziative di crescita dell'azienda.
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