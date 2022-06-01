Splashtop annuncia una partnership strategica con le reti e-JAN per fornire alle aziende soluzioni di accesso remoto sicuro e integrato
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
Splashtop per CACHATTO consente ai telelavoratori di lavorare a distanza ovunque e in qualsiasi momento
San Jose, CA - 31 maggio 2016 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore dell'accesso, del supporto e della collaborazione cross-screen ad alte prestazioni , annuncia la sua partnership strategica con e-Jan Networks Co.
Le 800 aziende giapponesi più importanti sono clienti della soluzione CACHATTO di e-JAN Networks leader nel settore dell'accesso remoto. Splashtop per CACHATTO sarà disponibile come soluzione desktop sicura integrata nell'estate 2016.
"Siamo entusiasti di collaborare con e-Jan per offrire una soluzione ben integrata che permetta alle aziende di avere un potente spazio di lavoro unificato", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Consentire il telelavoro è un'iniziativa preziosa per migliorare la produttività della forza lavoro".
Una volta integrati, i clienti CACHATTO possono accedere facilmente con i propri account esistenti e godere di una soluzione desktop remoto ad alte prestazioni. Nessun dato aziendale viene scaricato sul terminale remoto, mantenendo il massimo livello di sicurezza e controllo dei dati. Splashtop per CACHATTO sarà presentato al «Information Security Expo» in Giappone a maggio.
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Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, assistenza e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Splashtop servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità con le VPN mobili e l'RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito attraverso partner MDM/MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con filiali internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com
e www.mirroring360.com. Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.
Informazioni su e-Jan Networks
e-Jan Networks Co. è stata fondata nel marzo 2000 come prima società investita da Toray Industries, Inc. e-Jan Networks ha la visione di consentire un accesso remoto sicuro da qualsiasi terminale, ovunque, creando un "Universal Workplace" per le aziende. CACHATTO è stata la principale soluzione di accesso remoto sicuro per le principali aziende giapponesi.
Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.
Contatto con i media
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com