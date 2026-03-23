Splashtop annuncia una partnership con SysAid per estendere il supporto remoto sicuro nei flussi di lavoro ITSM guidati dall'IA
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L'integrazione consente a SysAid Copilot di avviare l'assistenza remota Splashtop utilizzando l'intelligenza artificiale basata sui ticket e sugli asset
CUPERTINO, Calif. – 23 marzo 2026 — Splashtop, un leader globale nell'accesso remoto sicuro e supporto, ha annunciato oggi una partnership con SysAid, un fornitore leader di soluzioni di gestione dei servizi aziendali e IT (ITSM) AI-Native. Attraverso questa partnership, la tecnologia di supporto remoto di Splashtop è integrata nella piattaforma SysAid, ampliando le capacità per i team IT e permettendo una risoluzione dei problemi più veloce ed efficiente.
L'integrazione con SysAid Copilot consente ai tecnici di iniziare sessioni di supporto remoto, sia supervisionate che non supervisionate, direttamente dai ticket del servizio assistenza di SysAid, eliminando la necessità di cambiare strumenti o flussi di lavoro. Combinando le capacità di accesso remoto ad alte prestazioni e di livello aziendale di Splashtop con l'approccio AI-native di SysAid alla gestione dei servizi, i team IT ottengono un modo più integrato per diagnosticare, accedere e risolvere problemi mantenendo la visibilità operativa, il controllo amministrativo e una forte sicurezza durante l'intero ciclo di vita del supporto.
Il supporto remoto di Splashtop viene avviato tramite flussi di lavoro basati su AI, orchestrati da SysAid Copilot all'interno del service desk. Utilizzando l'AI, SysAid può riconoscere il dispositivo interessato direttamente dal contesto del ticket o identificarlo attraverso l'Asset Manager basato su AI quando i dettagli mancano. Nel tempo, Copilot impara dai ticket precedenti a suggerire automaticamente il supporto remoto e generare un link di connessione sicura, eliminando i passaggi manuali e aiutando i team IT a ridurre il tempo medio di risoluzione (MTTR) e migliorare la soddisfazione del cliente (CSAT).
"Le piattaforme software in tutto l'ecosistema IT dipendono da una connettività remota affidabile per supportare i loro clienti", ha affermato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. "Il service desk guidato dall'intelligenza artificiale di SysAid rappresenta un'evoluzione importante nel modo in cui operano i team IT.", Integrando l'accesso remoto ad alte prestazioni di Splashtop in questi flussi di lavoro, aiutiamo le organizzazioni a connettersi ai dispositivi più velocemente, ridurre lo sforzo manuale e risolvere i problemi in modo più efficiente.
"I nostri clienti si affidano a SysAid per aiutare i team IT a lavorare in modo più efficiente, fornire un servizio migliore e supportare i dipendenti ovunque", ha affermato Avi Kedmi, CEO di SysAid. "Integrare la tecnologia di accesso remoto di Splashtop ci consente di estendere queste capacità con una connettività veloce e sicura dei dispositivi, in modo che i team IT possano mantenere il lavoro in movimento senza interruzioni."
Con l'integrazione SysAid AI–Splashtop, i team IT possono:
Avvia sessioni di supporto remoto sicure direttamente dai ticket di SysAid con un solo clic, incluso l'accesso ai dispositivi quando nessun utente è presente.
Supporta ambienti multipiattaforma per desktop, laptop, tablet e dispositivi mobili, inclusi Windows, macOS, Linux, iOS, Android e dispositivi Chromebook
Fornisci sessioni remote ad alte prestazioni ottimizzate per bassa latenza, alti tassi di frame e controllo reattivo per offrire supporto in tempo reale.
Mantieni la sicurezza e la conformità a livello aziendale, inclusi la crittografia end-to-end, i controlli degli accessi basati sui ruoli, SSO e l'allineamento con SOC 2, ISO e GDPR.
L'integrazione SysAid–Splashtop è generalmente disponibile per i clienti SysAid oggi.
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Informazioni su Splashtop
Splashtop è il fornitore globale di soluzioni per il lavoro a distanza, il supporto e la gestione più apprezzato, che semplifica la sicurezza e le prestazioni nel mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Con il successo del cliente come priorità assoluta, la tecnologia di Splashtop è facile da implementare, utilizzare e gestire per le piccole e medie imprese e le grandi aziende, offrendo funzionalità avanzate di sicurezza, elevata capacità di trasmissione, ampio supporto per dispositivi e assistenza clienti 24/5. La soluzione accessibile scelta da oltre 30 milioni di utenti, Splashtop è un partner che consente agli utenti di crescere e scalare secondo le proprie condizioni, con piani altamente flessibili. Splashtop è un membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), allineandosi a Microsoft nei suoi sforzi per aiutare i clienti ad affrontare le sfide in evoluzione del panorama IT odierno. Visita www.splashtop.com e seguici su LinkedIn per saperne di più.
Informazioni su SysAid
SysAid ha la missione di liberare le organizzazioni mettendo l'AI al lavoro per loro e i loro dipendenti. Costruito su una robusta piattaforma ITSM, l'Agentic AI di SysAid aggiunge un potente strato operativo all'IT, automatizzando i compiti ripetitivi e liberando i team dal lavoro reattivo. Gli Agenti AI prendono la prima azione, così i professionisti IT intervengono solo quando è veramente necessario, permettendo di concentrarsi su ottimizzazione, innovazione e sfide strategiche. Le organizzazioni possono essere operative in poche settimane con un onboarding rapido e senza migrazioni pesanti. L'AI di SysAid è progettata appositamente per l'IT, offrendo sicurezza e governance di base, insieme a un supporto premiato per garantire un successo a lungo termine. Con oltre 5.000 clienti, SysAid è partner di organizzazioni che vanno dalle piccole imprese alle aziende Fortune 500 in 140 paesi. Per ulteriori informazioni, visita www.sysaid.com